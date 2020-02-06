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Выбор бюджетного телефона

16:05 06.02.2020
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Бюджетные мобильные телефоны остаются востребованными устройствами на рынке в течение многих лет.

Выбор бюджетного телефона

Согласно информации с сайта dailyonline.ru в течение многих лет при покупке смартфонов большинство покупателей ориентируется на стоимость устройств. Бюджетные варианты остаются самыми востребованными в течение многих лет.

Пожалуй, самым важным критерием выбора является оперативная память. Именно она влияет на быстродействие устройства. Оптимальный показатель — 2 Гб. Все бюджетные смартфоны работают на базе системы Андроид. При выборе устройства следует обращать внимание на емкость аккумулятора устройства, от нее зависит длительность автономной работы. Показатель должен быть не менее 3000 мАч.

Бюджетные модели сегодня производит компания Nokia. Модель Nokia 2.2 16GB относится к последнему поколению. Смартфон отличается интересным дизайном и хорошими техническими характеристиками. Дисплей имеет привычное соотношение сторон 16:9 и диагональ 5,71 дюйма. Он обрамлен тонкими рамками. Корпус изготовлен из гибкого и прочного поликарбоната. Ключевые особенности:

  • Съемная задняя крышка, под которой установлен съемный аккумулятор.
  • Раздельные слоты – для сим-карт и карт памяти.
  • Приближенная к естественной цветопередача.
  • Отзывчивый сенсор.

Востребованным бюджетным устройством является смартфон Honor 8S. Он оснащен емкостным дисплей с соотношением сторон 19:9, разрешением 720х1520 пикселей и диагональю 5,71 дюйма. В нем для защиты от случайных внешних повреждений установлено специальное стекло. При изготовлении использована технология TUV Rheinland, позволяющая снизить нагрузку на зрительную функцию. В устройстве используется четырехъядерный процессор MediaTek MT6761 Helio A22 с максимальной частотой 2000 МГц. Такое сочетание обеспечивает быстрое открытие любых приложений.

Смартфон Samsung Galaxy A30s 32GB также относится к бюджетным изделиям. Диагональ устройства — 6,4 дюйма, а разрешение – 1560х720 пикселей. В гаджете имеется сканер отпечатков, а основная камера оснащена дополнительным модулем, позволяющим делать широкоугольные снимки. В устройстве используется литиево-ионная батарея емкостью 4000 мАч, что позволяет использовать в автономном режиме смартфон до двух дней.

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