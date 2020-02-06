Гражданин КНР находился в составе экипажа баржи, прибывшей в Северную столицу из Испании за металлоломом. На судно, пришвартованное в Испании, он приехал из провинции, расположенной рядом с городом Ухань.

Гражданин КНР находился в составе экипажа баржи, прибывшей в Северную столицу из Испании

Китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге. Гражданин КНР находился в составе экипажа баржи, прибывшей в Северную столицу из Испании за металлоломом.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был помещен в больницу имени Боткина с повышенной температурой.

Судно «Tai Honesti» ходит под панамским флагом. В Петербург баржа прибыла 4 февраля. Мужчина с подозрением на корановирус был госпитализирован 5 февраля. Установлено, что на судно, пришвартованное в Испании он приехал из провинции, расположенной рядом с городом Ухань. Экипаж балкера — 21 человек — состоит из граждан КНР.

В настоящее время Роспотребнадзор временно приостановил погрузку судна в морском порту Северной столицы, доступ лиц на борт балкера и сход членов экипажа на берег запрещен. На барже произведена спецобработка представителями санитарно-карантинного контроля.

По последним данным, от коронавируса погибли 566 человек. Число заболевших по всему миру составляет 28315 человек.

Источник: 5-tv.ru