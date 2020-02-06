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Здоровье / Общество

Растущие с 2009 года волосы на деснах итальянки удалили врачи

16:44 06.02.2020 Фото: pxhere.com
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Единогласного объяснения феномена эксперты пока не нашли. Они не исключают, что итальянке придется всю жизнь принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.

Растущие с 2009 года волосы на деснах итальянки удалили врачи

Девушке удалили волосы хирургическим путем и назначили гормональные препараты

Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах. О необычной пациентке говорится в статье в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Впервые девушка пришла к врачам еще в 2009 году. У нее на нёбе росли волоски, похожие на ресницы. Медики нашли только пять похожих случаев, и все у мужчин.
Тогда врачи диагностировали пациентке синдром поликистозных яичников, который часто сопряжен с избытком волос на лице и теле.
Девушке удалили волосы хирургическим путем и назначили гормональные препараты. На какое-то время лечение помогло, однако спустя годы волосы в еще большем количестве появились вновь.
В этот раз медики не только удалили волосы, но и взяли образцы тканей для анализа. Под микроскопом они обнаружили волосяной стержень, который прорастал сквозь необычно утолщенные ткани десен.
Единогласного объяснения феномена эксперты пока не нашли. Они не исключают, что итальянке придется всю жизнь принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.
Ранее стало известно, что у 46-летнего жителя Москвы выросли волосы в гортани и трахее. Врачи выполнили мужчине электроэпиляцию гортани и выписали домой.
Источник: РИА Новости
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