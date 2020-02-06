Сметают подорожавшие в 10 раз маски из-за коронавируса в аптеках Бердска

В Бердске спасаются от ОРВИ и гриппа масками, которые исчезают из аптек

Сегодня, 6 февраля, на заседании комитета по здравоохранению заксобрания Новосибирской области депутаты допытывались у главы регионального минздрава Константина Хальзова, куда исчезли из аптек маски. Вопрос возник в ходе отчета министра о готовности Новосибирской области к возможному распространению в регионе смертельно опасного коронавируса. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал политолог Яков Савченко, присутствовавший на заседании депутатского комитета.

Маски нарасхват

Жители Бердска уже ощущают дефицит масок. В четверг в редакцию позвонила 71-летняя Мария Алексеевна, которую удивили новые цены на медицинские маски.



— Вчера зашла в две аптеки в центре — «Бердскую» и «От склада». В одной маска стоит 14 рублей, в другой — 12. Неделю назад они стоили 1,5-2 рубля за штуку. Я в шоке! Фармацевты мне сказали, что маски раскупают, видимо, из-за коронавируса, — рассказала пенсионерка.

Действительно, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», маски не только существенно подорожали, но и стремительно исчезают из аптек.

В сети аптек «Бердская» эти средства не везде есть в продаже. В центре сотрудники аптеки заявили, что масок нет:

— Сегодня нам их привезли, но женщина сразу забрала коробку, где 50 штук. И сейчас нет. Привозят очень мало, потому что масок нет на складах. Стоимость одной — 19 рублей.

В дугой аптеке той же сети заявили, что маски есть, но в очень ограниченном количестве по цене 14 рублей за штуку:

— Есть поштучно в индивидуальной упаковке. Сложно прогнозировать на завтра. Если только на остатке… Масок в аптеках нет. И на складах тоже. Только что мужчина взял 30 штук, что будет через полчаса, не знаю. Раньше стоили по 5 рублей…

— Масок в наличии пока нет. Когда появятся, не скажу, ждем. Сказать однозначно не могу. Должны были сегодня прийти со склада, но не привезли. Вчера пришли несколько упаковок по 14 рублей за штук, и их сразу разобрали. Их нет у поставщиков. Когда было где заказать, проблем не возникало. Сейчас распродали остатки и пока взять их неоткуда, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в аптеке «Озерки» в центре города.

В аптеке той же сети в Микрорайоне отметили, что маски есть по цене 31 рубль за три штуки. Но осталось несколько таких упаковок — не больше пяти.

— Люди расхватывают маски на фоне коронавируса, — отметила сотрудник аптеки.

В аптеке «Пульс» заявили, что маски у них стоят 7 рублей за штуку и пока есть.

Министр Хальзов, выступая перед депутатами заксобрания не смог дать вразумительный ответ по маскам, как и по другим вопросам от народных избранников. Но по словам Якова Савченко, власти необходимо готовится к эпидемии коронавируса самым серьезным образом.

— По маскам от министра прозвучала поверхностная информация. Мы знаем, что все сырье идет из Китая. Поставщиков выбрали. Но как собираются распорядиться этими масками? Будут ли это стратегические закупки для работников здравоохранения или они попадут в общую аптечную сеть? Может, будут распространяться по учебным заведениям? Не прозвучало из уст министра, будет ли контроль за повышением цен на маски, о чем говорил накануне Путин. Непонятно, как распорядятся масками заводы-производители. Вопросов остается масса,- высказался Савченко.

Без паники и без инициативы

— Это должно решаться на государственном уровне. Мы действуем строго в соответствии с документами, которые нам поступают от Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Все приезжие из КНР приходили обследование в Толмачево или на вокзале. При выявлении недомогания — в стационаре. Два случая завоза жителей КНР, все кто с ними контактировал под наблюдением. Признаков болезни нет, — заявил Хальзова, отметив, что паниковать не стоит.

Он напомнил, что авиасообщение с Китаем из России прекращено. А на случай эпидемии коронавируса в Новосибирской области зарезервировано два санатория — один в ведении мэрии Новосибирска, другой — администрации Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», скорее всего, речь идет о муниципальном загородном лагере. Опрошенные редакцией руководители санаториев заявили, что с ними переговоры по коронавирусу не вели, кроме того, коммерческие здравницы не пойдут на прием зараженных смертельной инфекцией ради стабильного бизнеса.

Яков Савченко полагает, что власть Новосибирской области плохо представляет себе, как реально противостоять коронавирусу, если он все-таки придет в регион. По мнению политолога, региональное правительство должно не ждать указаний из Москвы, а проявлять инициативу, импровизировать с учетом местных условий.

— У меня есть впечатление, что регионы должны выйти за рамки спускаемых приказов и инструкций из федерального центра. Регионы должны сейчас оказать помощь с учетом своих особенностей в разработке планов. Когда действительно что-то случится, времени на размышление не будет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Савченко.