В считанные минуты опустошили банковские карты жителей Бердска мошенники
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В считанные минуты опустошили банковские карты жителей Бердска мошенники

6:25:052/6/2020
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Молодые люди сами сообщили все пароли и коды преступникам.

Эти истории со звонками «службы безопасности» какого-нибудь банка не новы, но всё же горожане попадаются на удочку мошенников с завидной регулярностью.

Звонок на мобильный телефон в середине декабря не вызвал удивления у 38-летнего мужчины: сотрудник службы безопасности (так представился звонивший) назвал его по имени-отчеству и поинтересовался, имеется ли в пользовании карта определённого банка. После утвердительного ответа «сотрудник» сообщил абоненту, что с его карты в настоящий момент происходит несанкционированное списание денежных средств. Потом, как рассказала начальник Следственного отдела бердской полиции Ирина Кожакина, на телефон позвонил другой «сотрудник», которому потерпевший дал согласие на блокировку карты.

— Потерпевшему на телефон стали приходить смс-сообщения, в суть которых на тот момент он не вникал, — уточнила Ирина Владимировна. – Причём после того, как приходили смс, с мужчиной начинал разговаривать робот. Ему-то потерявший и сообщил все коды из сообщений якобы «банка».

В итоге «милой» беседы с кредитной карты исчезло порядка 75 тысяч рублей. Деньги в банке, естественно, бердчанину не вернули. В бердскую полицию с заявлением он обратился только 3 февраля.

В этот же день в аналогичным заявлением обратилась бердчанка. Накануне, со слов женщины, ей позвонила подруга, которая попросила её об услуге: она продавала диван через сайт, и покупатель пожелал скинуть аванс 6 тысяч рублей немедленно, а позже забрать мебель. Для этого, убеждала подруга, приобретателю мягкой мебели требовалась карта определённого банка, которая была у потерпевшей. Во время переговоров с покупателем, который представился Владимиром, на телефон бердчанке приходили смс-уведомления.

— Во время разговора ей на телефон приходили сообщения, код из которых она говорила «покупателю», — рассказала Ирина Кожакина. – Несколько раз он объяснял, что платёж не прошёл и снова требовал код из очередного смс-сообщения. Он её постоянно торопил и подгонял, чтобы она сказала ему код.

В итоге на вторую линию телефона ей дозвонились настоящие специалисты банка и сообщили, что с её карты списываются деньги. Только после этого владелица карты внимательно прочла все смс. Мошеннику удалось списать более 30 тысяч рублей с чужой карты.

— Не сообщайте никому никакие коды и пароли со своих карт и из смс, — в сотый раз предупреждают сотрудники полиции. – Будь то специалист службы безопасности, либо робот. В настоящем банке никто не будет интересоваться этой информацией.

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