Гибель четырех российских военных в Сирии официально подтвердил МИД

В результате одной из операций по продвижению сирийской армии при поддержке российских военных вглубь Идлиба, погибли четыре спецназовца ФСБ. Их машина подорвалась на фугасе.

Российские войска находятся в Сирии с сентября 2015 года

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России. Обстоятельства смерти военных и их имена в ведомстве не уточнили. Информация о гибели четырех офицеров спецназа ФСБ в Сирии появилась несколько дней назад, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Идлиб — последняя не переданная Дамаску зона деэскалации из четырех согласованных в 2017 году «астанинской тройкой» (Россия, Турция и Иран). В сентябре 2018-го и октябре 2019 года президенты России и Турции подписывали дополнительные соглашения по Идлибу, которые были призваны остановить широкомасштабную военную операцию в этом районе.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки. <…> Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты»,— говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос журналистов о гибели российских специалистов в Сирии переадресовал в Минобороны. Ранее военное ведомство не комментировало данные, передает Ъ.

В сообщении российского МИДа также отмечается сильный рост активности террористов в регионе с начала года. «Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела»,— заявили в ведомстве. Несколькими неделями ранее Турция отправила своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия в борьбе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Как добавляют в МИДе, террористы запрещенной в России организации «Хейат Тахрир аш-Шам» практически захватили зону деэскалации и используют местное население в качестве «живого щита». За первые две недели года зафиксировано более 1 тыс. нападений боевиков.

В сообщении дипведомства также подвергаются жесткой критике действия США в регионе. «Сейчас же американцы, так и не разгромив ИГИЛ (по оценкам Госдепартамента, игиловцев как было порядка 11000 в Заевфратье до начала операции, так и осталось) и не удосужившись найти какие-то другие обоснования своего незаконного присутствия в Сирии, нагло и беззастенчиво грабят и торгуют сирийскими национальными природными ресурсами»,— добавляют в МИДе.

Ранее стало известно, что 1 февраля, в результате одной из операций по продвижению сирийской армии при поддержке российских военных вглубь Идлиба, погибли четыре спецназовца из России. По информации источников “Ъ”, речь идет об офицерах управления «С» («Смерч») и управления «К» («Кавказ») Центра специального назначения ФСБ. Все погибшие были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения, но дорога оказалась заминированной. Их машина подорвалась на фугасе, добавляют источники.