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Кассы в маршрутках: «задницей» называют выдачу чеков пассажирам перевозчики Бердска

18:50 06.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предприниматели предвидят после 1 июля скандалы между водителями, недовольство пассажиров, срыв графика движения. Хотя для перевозчиков онлайн-кассы — это возможность контролировать деньги.

Кассы в маршрутках: «задницей» называют выдачу чеков пассажирам перевозчики Бердска
Частные перевозчики готовятся ставить кассы в маршрутках для выдачи чеков пассажирам

С 1 июля 2020 года в маршрутках Бердска частные перевозчики должны поставить онлайн-кассы. «Кассовый» закон добрался и до этого вида деятельности. Напомним, что для пассажирских перевозок действие федерального закона отложили на полгода. Первоначально использование касс в маршрутках планировали внедрить с 1 января.

Бердские перевозчики, несмотря на то, что онлайн-кассы позволят контролировать денежные потоки, скептически относятся к нововведению. Предприниматели предвидят, какие проблемы их ждут. Те, у кого мало машин или непопулярные, убыточные маршруты, прогнозируют закрытие бизнеса. Да и сильным перевозчикам придется нелегко — одна онлайн-касса обойдется в 30 тыс. рублей.

— Мое мнение такое: будет «задница», — высказался владелец маршруток №18 и 510 Павел Овсянников. — С одной стороны, контроль за деньгами — это хорошо. Порой водители лукавят. Но с другой стороны, скандалов между водителями на маршруте не избежать.

Как пояснил перевозчик, маршруты в Бердске пересекаются, одна маршрутка идет в час пик полная, следом в другой — несколько человек в салоне. Вторая, высаживая меньше людей, обгонит первую и заберет его пассажиров.

— Каждому нужно чек пробить, у кого-то карта, кто-то с наличкой. Всем билет выдать. И это на каждой остановке, а если еще и карта зависла. Все это будет отнимать много времени. В связи с этим собьется график движения. По 18-у маршруту в одну сторону от конечной до конечной сейчас ехать 25 минут. С кассой и чеками он будет ехать, к примеру, 35 минут. А пока он рассчитывает людей, его обгонит №325 и соберет людей из военного городка и по Микрорайону. Это будет просто ужас, — высказался Павел Степанович.

Он, как и многие его коллеги, онлайн-кассы намерены купить в самый последний момент, поскольку и дорого, и сами аппараты могут поменять, как это было с другими видами деятельности.
— На свою 18-ю маршрутку я, может, наскребу, на 510-й маршрут хоть сейчас закрывай — себе в убыток работаю, — объяснил Овсянников, сообщив, что похожие настроения и у других частных перевозчиков Бердска. — Кто-то готов бросить маршруты.

По его мнению, отсутствие наличных денег, если большинство пассажиров станут рассчитываться по картам, несет дополнительные трудности. Например, водитель пробил колесо, сошел с линии, купил камеру за 600 рублей, быстро заменил на шиномонтажке и вернулся на маршрут.
— Нам всегда нужна наличка. Когда это перечисления через кассу будут? Я не представляю себе, как будем работать. Хотя все новое всегда пугает. Я знаю, что в Москве научились обманывать кассовые аппараты, — рассказал частный перевозчик.

Его беспокоит и то, в каком месте в маршрутке поставить кассовый аппарат. В «Газели», по его оценке, места вообще нет. Рядом с водителем стоит тахограф, контролирующий скорость, время труда и отдыха человека за рулем.
— Только на шею водителю осталось повесить, — иронизирует Овсянников. — Можно на стойку, но карту не услышишь — то ли прошел платеж, то ли нет. Кондуктора в маршрутку посадить не реально — очень дорого и места нет. В Бердске пассажиропоток маленький.

По его словам, в бердской мэрии в прошлом году была встреча с представителями налоговой инспекции и продавца кассовых аппаратов. Вероятно, подобную встречу придется созывать еще раз. В транспортном отделе бердской мэрии сообщили, что к онлайн-кассам в маршрутках имеют весьма опосредованное отношение.

— Частных перевозчиков сначала обязывали поставить кассы в 2019 году, но потом срок перенесли на 1 июля 2020 года. Так что предприниматели озадачены этим вопросом еще с прошлого года. Единственное, что мы делаем — организуем совещание с представителями налоговых органов, которые объясняют перевозчикам, что делать, как работать в новых условиях. Как это окажется в жизни, посмотрим, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в отделе транспортного обслуживания администрации Бердска.

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От редакции

С кассами станет неудобно?

Аноним, 06 февраля 2020 19:10
В некоторых маршрутках 15 деньги берут на входе ,межгород то же берут вперёд.А что на счёт безнала так наоборот у нас ещё очень много наличных расчётов.А уж на счёт того что график движения собьётся так вообще смех да и только, а вы его вообще соблюдаете?Короче говоря ,кто не хочет делать тот ищет причину.
Аноним, 06 февраля 2020 20:13
А на 16-м маршруте только вредный Паша Лосев берет деньги на входе, остальные вроде нормальные водители.
Аноним, 06 февраля 2020 20:14
Конечно эти кассы вредные, бороться надо с этим.
Анна автоледи, 06 февраля 2020 20:53
Объехала полмира, нигде касс в транспорте нет.
Аноним, 06 февраля 2020 21:08
Полмира-это Турция и Таиланд?
Анна автоледи, 06 февраля 2020 21:50
Вьетнам ещё.
Аноним, 06 февраля 2020 21:11
Недовольство понятно-не получится доходы скрывать. Не вижу никаких проблем,картой щелкнул-и все! Сначала,конечно,будет неидеально,но со временем наладится.Я еще помню те времена,когда не хотели зарплату на карту получать,у нас любое нововведение в штыки.
Аноним, 06 февраля 2020 21:38
А пока он рассчитывает людей, его обгонит №325 и соберет людей из военного городка и по Микрорайону. Это будет просто ужас, — высказался Павел Степанович.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/06/509570-kassy-v-marshrutkax-zadnicej-nazyvayut-vydachu-chekov-passazhiram-perevozchiki-berdska

а пока я жду в военном городке 18 маршрут - этих 325 и 332 проходит по три штуки каждой - вот просто ужас что они не идут до юбилейного
они обгоняют и собирают людей потому что машин у них много - и с кассой ни чего не изменится

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