Кассы в маршрутках: «задницей» называют выдачу чеков пассажирам перевозчики Бердска

Частные перевозчики готовятся ставить кассы в маршрутках для выдачи чеков пассажирам

С 1 июля 2020 года в маршрутках Бердска частные перевозчики должны поставить онлайн-кассы. «Кассовый» закон добрался и до этого вида деятельности. Напомним, что для пассажирских перевозок действие федерального закона отложили на полгода. Первоначально использование касс в маршрутках планировали внедрить с 1 января.

Бердские перевозчики, несмотря на то, что онлайн-кассы позволят контролировать денежные потоки, скептически относятся к нововведению. Предприниматели предвидят, какие проблемы их ждут. Те, у кого мало машин или непопулярные, убыточные маршруты, прогнозируют закрытие бизнеса. Да и сильным перевозчикам придется нелегко — одна онлайн-касса обойдется в 30 тыс. рублей.

— Мое мнение такое: будет «задница», — высказался владелец маршруток №18 и 510 Павел Овсянников. — С одной стороны, контроль за деньгами — это хорошо. Порой водители лукавят. Но с другой стороны, скандалов между водителями на маршруте не избежать.

Как пояснил перевозчик, маршруты в Бердске пересекаются, одна маршрутка идет в час пик полная, следом в другой — несколько человек в салоне. Вторая, высаживая меньше людей, обгонит первую и заберет его пассажиров.

— Каждому нужно чек пробить, у кого-то карта, кто-то с наличкой. Всем билет выдать. И это на каждой остановке, а если еще и карта зависла. Все это будет отнимать много времени. В связи с этим собьется график движения. По 18-у маршруту в одну сторону от конечной до конечной сейчас ехать 25 минут. С кассой и чеками он будет ехать, к примеру, 35 минут. А пока он рассчитывает людей, его обгонит №325 и соберет людей из военного городка и по Микрорайону. Это будет просто ужас, — высказался Павел Степанович.

Он, как и многие его коллеги, онлайн-кассы намерены купить в самый последний момент, поскольку и дорого, и сами аппараты могут поменять, как это было с другими видами деятельности.

— На свою 18-ю маршрутку я, может, наскребу, на 510-й маршрут хоть сейчас закрывай — себе в убыток работаю, — объяснил Овсянников, сообщив, что похожие настроения и у других частных перевозчиков Бердска. — Кто-то готов бросить маршруты.

По его мнению, отсутствие наличных денег, если большинство пассажиров станут рассчитываться по картам, несет дополнительные трудности. Например, водитель пробил колесо, сошел с линии, купил камеру за 600 рублей, быстро заменил на шиномонтажке и вернулся на маршрут.

— Нам всегда нужна наличка. Когда это перечисления через кассу будут? Я не представляю себе, как будем работать. Хотя все новое всегда пугает. Я знаю, что в Москве научились обманывать кассовые аппараты, — рассказал частный перевозчик.

Его беспокоит и то, в каком месте в маршрутке поставить кассовый аппарат. В «Газели», по его оценке, места вообще нет. Рядом с водителем стоит тахограф, контролирующий скорость, время труда и отдыха человека за рулем.

— Только на шею водителю осталось повесить, — иронизирует Овсянников. — Можно на стойку, но карту не услышишь — то ли прошел платеж, то ли нет. Кондуктора в маршрутку посадить не реально — очень дорого и места нет. В Бердске пассажиропоток маленький.

По его словам, в бердской мэрии в прошлом году была встреча с представителями налоговой инспекции и продавца кассовых аппаратов. Вероятно, подобную встречу придется созывать еще раз. В транспортном отделе бердской мэрии сообщили, что к онлайн-кассам в маршрутках имеют весьма опосредованное отношение.

— Частных перевозчиков сначала обязывали поставить кассы в 2019 году, но потом срок перенесли на 1 июля 2020 года. Так что предприниматели озадачены этим вопросом еще с прошлого года. Единственное, что мы делаем — организуем совещание с представителями налоговых органов, которые объясняют перевозчикам, что делать, как работать в новых условиях. Как это окажется в жизни, посмотрим, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в отделе транспортного обслуживания администрации Бердска.