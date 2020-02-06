Карантинные места для больных коронавирусом разместят в Бердске

Минздрав зарезервировал для этого один из бердских санаториев. Всего в случае распространения смертельно опасной эпидемии в Новосибирской области подготовят 530 мест для заболевших.

Вакцины от коронавируса пока не придумали

Минздрав Новосибирской области после распоряжения федерального центра подготовил карантинные места для возможных пациентов с коронавирусом. Заболевших будут распределять по двум санаториям в области. Об этом министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал на заседании комитета по социальной политике заксобрания 6 февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Хальзова, общий объем зарезервированных мест для предполагаемых пациентов с коронавирусом составил порядка 530 коек. Один из санаториев находится в ведении Новосибирска, другой — Бердска. «С администрацией есть договоренность, что если появится необходимость, то эти учреждения будут перепрофилированы и будет организовано карантинное наблюдение», — рассказал министр.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские здравницы ничего об этом не знают — с ними договоренности не было. кроме того, руководители санаториев, которые являются коммерческими, не уверены, что обязаны предоставлять места для зараженных опасным вирусом. И скорее всего, речь идет о муниципальном загородном лагере.

В Новосибирске для возможной эпидемии коронавируса есть 120 боксов в клинической больнице №1 и 125 боксов в детской клинической больнице №3. «В случае эпидемии мы перепрофилируем весь коечный фонд области. Это предполагает отмену плановых мероприятий и работу только на эпидемию. Количество коек, которые мы сможем развернуть в этой ситуации — 3468», — добавил он.

Хальзов рассказал, что дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких новосибирский минздрав пока не закупает. Всего в области работает 537 аппаратов, все они находятся в ведении медучреждений. «Сейчас дополнительно федеральное ведомство запросило у нас эту информацию. Возможно, они сделают какое-то дополнительное выступление», — уточнил министр.

В случае эпидемии областной минздрав перепрофилирует и санитарный транспорт. Сейчас в регионе около 450 машин скорой помощи. Покупка транспорта для скорой пройдет планово, дополнительных машин пока не потребуется, заверил Хальзов.

В это время в бердских аптеках наблюдается дефицит медицинских масок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кроме того, в некоторых аптеках они подорожали в 10 раз за неделю. Сотрудники аптек заявляют, что склады пусты. Хотя в минздраве заявляют, что проблем с поставками масок нет.