Две «Тойоты» не разъехались на центральном перекрёстке Бердска
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Две «Тойоты» не разъехались на центральном перекрёстке Бердска

7:12:532/6/2020
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ДТП произошло сегодня, 6 февраля, в начале шестого часа вечера на регулируемом перекрёстке улиц Ленина и Горького.

По непонятной причине водитель «Цереса» решил проехать через перекрёсток в прямом направлении по правому ряду, где в этот момент горела «зелёная стрелка», допускающая сугубо правый поворот.

Другими словами, как прокомментировал сайту «Свидетель» столкновение двух «Тойот» на самом центральном перекрёстке нашего города аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель автомобиля «Тойота Церес» не пропустил встречный «Тойота Прадо», совершавший вполне законный поворот налево. Верность слов аваркома подтвердила запись видеорегистратора, установленного в одном из автомобилей.

К счастью, столкновение авто в центре Бердска обошлось без пострадавших.

Источник: svidetel24.info

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