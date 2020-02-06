Путин узаконил должность зампредседателя Совбеза для Меведева

Неделей раньше президент подписал указ, который устанавливает ежемесячную зарплату на посту заместителю председателя Совета Безопасности в размере 618 713 рублей.

Главой Совбеза является Путин, его замом теперь совершенно законно Медведев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 6 февраля.

«В состав Совета безопасности входят председатель Совета безопасности РФ, которым по должности является президент РФ; заместитель председателя Совета безопасности РФ…; секретарь Совета безопасности РФ; постоянные члены Совета безопасности и члены Совета безопасности», — говорится в документе.

Назначать на этот пост могут россиян, которые не имеют иностранного гражданства либо вида на жительство. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, Путин 16 января утвердил должность зампреда Совбеза и назначил на нее бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Днем ранее глава кабмина объявил об отставке правительства в полном составе.

30 января Путин подписал указ, который устанавливает ежемесячную зарплату на посту зампредседателя Совбеза в размере 618 713 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ранее в тот же день Совет Федерации одобрил закон о введении этой должности.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении в Совете безопасности поста зампредседателя 23 января. Назначать и освобождать на эту должность и от нее может президент России. Полномочия зампреда Совбеза также определяются российским лидером.