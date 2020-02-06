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Путин узаконил должность зампредседателя Совбеза для Меведева

20:00 06.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Неделей раньше президент подписал указ, который устанавливает ежемесячную зарплату на посту заместителю председателя Совета Безопасности в размере 618 713 рублей.

Путин узаконил должность зампредседателя Совбеза для Меведева
Главой Совбеза является Путин, его замом теперь совершенно законно Медведев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 6 февраля.

«В состав Совета безопасности входят председатель Совета безопасности РФ, которым по должности является президент РФ; заместитель председателя Совета безопасности РФ…; секретарь Совета безопасности РФ; постоянные члены Совета безопасности и члены Совета безопасности», — говорится в документе.

Назначать на этот пост могут россиян, которые не имеют иностранного гражданства либо вида на жительство. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, Путин 16 января утвердил должность зампреда Совбеза и назначил на нее бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Днем ранее глава кабмина объявил об отставке правительства в полном составе.

30 января Путин подписал указ, который устанавливает ежемесячную зарплату на посту зампредседателя Совбеза в размере 618 713 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ранее в тот же день Совет Федерации одобрил закон о введении этой должности.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении в Совете безопасности поста зампредседателя 23 января. Назначать и освобождать на эту должность и от нее может президент России. Полномочия зампреда Совбеза также определяются российским лидером.

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От редакции

Хорошее место?

Поросёнок Пётр, 06 февраля 2020 20:14
Путин жёстко наказал председателя, как теперь выясняется неэффективного правительства и со всей непримиримостью к непрофессионализму, уволил нерадивого Медведева и это правильно!
Наказание просто поражает своей жестокостью, 7 424 556 рублей в год зарплата и придуманная из воздуха должность, Дмитрий Анатольевич пересел из одного кресла возле Государя нашего императора в другое.
Мудрость Владимира Владимировича и беспощадность к неэффективным чиновникам вызывает уважение и восхищение! Мы в восхищении!
Аноним, 06 февраля 2020 20:41
неслыханная жестокость!
Заслуженного мема страны "Денег нет, но вы держитесь" посадил практически в карцер.
И ни одной уточки с озера...
Иван, 06 февраля 2020 21:13
Какая радость,пошел спать

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