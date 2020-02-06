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Трактор с защитной кабиной для тушения лесных пожаров получил лесхоз Бердска

20:30 06.02.2020 Фото: Nso.ru
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Лесопожарная техника была закуплена в прошлом году и поступила в регион в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» и может использоваться для ведения лесного хозяйства, создания минерализированных полос.

Трактор с защитной кабиной для тушения лесных пожаров получил лесхоз Бердска
Лесхозы региона получили новые тракторы с защитными кабинами в рамках нацпроекта

Ключи от 16 единиц новой лесопожарной техники, которая была закуплена в рамках нацпроекта «Экология», лесоводам региона вручил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. Торжественное мероприятие состоялось 4 февраля в Тогучинском лесхозе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил Андрей Даниленко, приобретение техники – важный шаг на пути укрепления технической оснащенности бюджетных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Новая техника, представляющая собой многофункциональные тракторы, будет использоваться в пожароопасный период, а также для ведения лесного хозяйства, создания минерализированных полос и других мероприятий.

Лесопожарная техника была закуплена в прошлом году и поступила в регион в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Кабины и дно новых тракторов имеют защиту от попадания деревьев, горящих веток, пней. Техника уже сегодня отправится в Баганский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Ордынский, Маслянинский, Сузунский, Тогучинский, Чановский, Барабинский, Болотнинский, Бердский, Новосибирский, Северный лесхозы, а также в Чулымское лесничество Новосибирской области.

Напомним, что всего в 2019 году для подведомственных региональному минприроды учреждений лесной отрасли проведена закупка лесопожарной техники и лесохозяйственного оборудования на сумму 84,2 млн рублей федеральных средств. На эти средства закуплено 40 единиц техники, в том числе 19 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, 3 лесопатрульных комплекса на базе автомобиля ГАЗ, седельный тягач, трал, три бороны дисковых и 16 тракторов, ключи от которых вручали сегодня. По словам министра, приобретенная техника позволит оперативней маневрировать силами и средствами в пожароопасный период.

В планах на 2020 год – приобретение лесопожарной техники на сумму 42 млн рублей в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

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От редакции

Бердские леса не горят?

Аноним, 06 февраля 2020 20:57
А оно им надо? Вот если бы лесопильную линию на 300 кубометров в смену... ммм, мечта

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