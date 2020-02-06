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Путин приказал избавиться от вузов-пустышек

20:45 06.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кроме того, президент выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников вузов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой» и поручил увеличивать число бюджетных мест.

Путин приказал избавиться от вузов пустышек
Владимир Путин выступил на заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию

В России нужно продолжить работу по ликвидации высших научных заведений, называемых «пустышками» — частные институты и университеты без лицензии министерства образования и с похожими названиями. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки. Таких еще достаточно», — сказал глава государства. По его словам, для этого необходимо объединить ресурсный потенциал вузов и научных институтов, а там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом слиянии. При этом президент предостерег от «механического» объединения учебных заведений,

Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников вузов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой». «Обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась — нужны условия для самореализации. Этими задачами и нужно заняться», — отметил глава государства.

Кроме того, он поручил с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах, особенно в тех, где остро нуждаются в перспективных молодых кадрах. По его словам, до 2025 года на эти цели будет выделено дополнительно более 70 млрд руб., передает РБК.

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