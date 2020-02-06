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Выжил после 14 выстрелов в голову пожилой житель Подмосковья. Сын расстрелял отца

21:00 06.02.2020 Фото: Википедии
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Стрелок признал свою вину, но пока мотивы расправы над отцом следствие не разглашает. Сына задержали за покушение на убийство. В машине нашли орудие преступления — травматический пистолет.

Выжил после 14 выстрелов в голову пожилой житель Подмосковья. Сын расстрелял отца
Травматическое оружие может убить

В подмосковном Ногинске задержали мужчину, подозреваемого в покушении на собственного отца, злоумышленник 14 раз выстрелил из травматического оружия пожилому мужчине в голову, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Московской области сегодня, 6 февраля.

По данным следствия, мужчина приехал на квартиру к пожилому отцу, а когда тот впустил сына, открыл стрельбу из травматического пистолета и сделал не менее 14 выстрелов в голову. Однако пенсионер выжил и был госпитализирован. Ему потребовалась операция. Сына задержали.

«Следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство своего отца», – рассказали в СК.

В машине сына потерпевшего был найден травматический пистолет. В ходе допроса мужчина признал вину. В скором времени будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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