Богатейшим среди российских миллиардеров стал владелец «Норникеля» Владимир Потанин

В списке богатейших россиян сменился лидер. Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон уступил пальму первенства в российской части глобального списка Forbes. Потанину наступает на пятки Вагит Алекперов — отстал всего на $100 млн.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.

Произошло это благодаря последовательному росту акций «Норникеля», главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании). С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21 426 рублей за акцию.

Второе место в Forbes Real Time занял Вагит Алекперов. От Потанина он отстает всего на $100 млн. Главный нефтяной магнат России никогда не оказывался на верхушке российского рейтинга Forbes, но шансы это сделать в ближайшей перспективе вполне реальны — если акции «Лукойла» в начале февраля 2019 года торговались на уровне 5461 рублей за штуку, то сегодня — 6535 рублей.

Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон, в прошлом феврале возглавивший ежегодный список Forbes. Его состояние сейчас составляет $24,9 млрд. И дело не в том, что он обеднел — в ежегодном рейтинге его состояние оценивалось в $24 млрд, однако росло не так значительно, как у конкурентов.

Рост котировок «Норникеля» во многом объясняется благоприятной конъюнктурой на рынке палладия. «Цены на палладий по-прежнему радуют всех. Несмотря на то, что многие рассматривают его как инвестиционный пузырь, ожидается, что и в 2020 году его дефицит сохранится, а значит, перспектив падения цен на этот актив не просматривается», — отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Палладий изначально применялся для замены дорогой платины при производстве катализаторов, однако сейчас платина стоит уже в два раза дешевле палладия, объясняет он. «Было бы логично перейти обратно, но в силу того, что все исследовательские усилия брошены на создание электромобилей, никто не занимается модернизацией двигателей внутреннего сгорания», — говорит аналитик.

Ситуация на рынке располагает к оптимизму: паника, которая была на рынках сырья на фоне ожидания проседания китайского рынка из-за борьбы с коронавирусом, сходит на нет, «зомби-апокалипсиса не происходит», заключает Худалов.

«Норильский Никель» можно спокойно переименовать в «Норильский Палладий», так как доля этого металла в бизнесе уже приближается к 50%, а доля никеля — к 20%» – говорит руководитель аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко. В долгосрочной перспективе цена, скорее всего, сократится, считает он.

Что касается перспектив «Лукойла», то они в значительной степени определяются его дивидендной политикой. В 2019 году компания сместила фокус в сторону дивидендов, утвердив в декабре новую дивидендную политику, которая предполагает, что общая сумма дивидендов составит не менее 100% от свободного денежного потока «Лукойла», напоминает аналитик по нефтезаговому сектору «Атона» Анна Бутко. По ее оценке, дивидендная доходность по итогам 2019 года может составить около 8%. Несмотря на некоторый негатив вокруг бумаг компании в связи с ситуацией с коронавирусом, долгосрочные перспективы компании можно оценить как позитивные, добавляет эксперт.