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Во рту выросли волосы у 25-летней жительницы Италии

21:45 06.02.2020 Фото: Википедии
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Подобные явления крайне редки. Зарегистрированы всего пять случаев появления волос в ротовой полости и все — у мужчин. После гормональной терапии рост волос прекратился. Но волосы снова появились на деснах и небе.

Во рту выросли волосы у 25 летней жительницы Италии
Врачи диагностировали пациентке синдром поликистозных яичников, который сопровождается избытком волос на теле

В Италии у 25-летней женщины на деснах выросли волосы, пишут «Известия» со ссылкой на журнал Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

По данным научного издания, впервые с жалобами итальянка обратилась к врачам в 2009 году. Оказалось, что у нее на нёбе растут похожие на ресницы небольшие волоски.

Подобные явления крайне редки. Зарегистрированы всего пять случаев появления волос в ротовой полости и все — у мужчин.

Тогда врачи диагностировали пациентке синдром поликистозных яичников, который сопровождается избытком волос на теле.

Медики провели операцию по удалению волос и назначили девушке гормональные препараты. Лечение действовало, однако недавно волосы снова начали расти на нёбе и деснах, причем в большем количестве.

Анализы показали, что через необычно утолщенные ткани десен пациентки прорастал волосяной стержень. Пока врачи точно не знают, что спровоцировало рост волос. Пациентке снова назначили гормональные препараты.

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