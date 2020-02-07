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Маткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: Кому положено, кто и когда выплатит в России. И в Бердске

20:12 07.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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По заявлению федеральных чиновников, пособия уже можно получать в марте-апреле. Однако в бердское отделение ПФР еще не поступили документы, регламентирующие выплаты на первенца, рожденного в 2020 году.

Маткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: Кому положено, кто и когда выплатит в России. И в Бердске
Детские пособия получат и дети в возрасте с 3 до 7 лет
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Маткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: Кому положено, кто и когда выплатит в России. И в Бердске

Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопросМаткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: Кому положено, кто и когда выплатит в России. И в БердскеЕщё 44 новостей

С 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

— Ждем распорядительные документы. Как таковых нормативно-правовых документов нет, да и закона еще нет. Этот вопрос в Бурятии, куда на прошлой неделе пригласили управляющих всех отделений пенсионного фонда России, не обсуждался. Думаю, что здесь будет закон. Исполнительные документы готовятся. Я поняла, что это будет, но сильно большой надежды на это нет. Вопросов больше, чем ответов. Ждем закон, — рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отделения УПФР Елена Николаевна сегодня, 20 января.

Как сообщают федеральные СМИ, будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс России. Внесенные законопроекты обещают рассматривать в Думе максимально быстро.

По прогнозу члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей.

Материнский капитал для каждого ребенка в России

В ежегодном обращении к Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплачивать семьям материнский капитал при рождении первенца. А это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагается при рождении второго или последующего ребёнка

Президент также заявил о продлении программы материнского капитала. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2026 года. Глава государства также предложил увеличить выплаты за рождение второго ребенка на 150 тысяч. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Уже с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов.

Пособие для первого и второго ребенка до 3-х лет

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменили, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом меньше двойного прожиточного минимума. Кроме того, увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Но к сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все. Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.

Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

Пособия на детей с 3-х до 7 лет

Кроме того, с 1 января текущего года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года, — сказал он в своем обращении к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
Как пояснил глава государства, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы. По словам Владимира Путина, выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. Рублей.

Власти, продолжил президент, должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум — 11 с лишним тысяч рублей».

Мамы и папы Бердска в панике — куда идти, чтобы оформить пособие. Какие документы нужны и семьи с детками какого года рождения имеют права на такую выплату. К сожалению, на сегодняшний день, как сказала Елена Чуль, вопросов больше, чем ответов. «Курьер. Среда. Бердск» составил топ главных вопросов читателей «Курьер. Среда. Бердск» из Омска, Санкт-Петербурга, Красноярского Края и Чечни о нововведениях в системе поддержки детей с детьми:

1. Детям с какого года рождения полагается пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет?
2. Куда нужно, когда и какие нужно относить документы для пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет, если мама ушла в декрет с работы?

3. Второй ребёнок родился 14.03.2018, мы пособие до 3-х лет будем получать из маткапитала или от государства?
4. У меня четвертый ребенок родился в сентябре 2018 года. Я не могу получать пособие по уходу за этим ребенком до трех лет?
5. Я сижу в декрете со вторым ребёнком. Первому 6 лет и второму в феврале 2020-го будет два года. От работы я не получаю уже ничего с августа 2019г. Муж оформлен по уходу за стариком. Буду ли я получать пособия до 3-х лет или нет? Какие документы нужны для оформления? Я официально оформлена, в декрете.

6. А если у меня первый ребёнок родился в 2018 году, будет ли мне полагаться пособие до трёх лет?
7. Если я многодетная мать-одиночка и уже получала пособие по уходу за ребенком до 3 лет, а сейчас пятому ребёнку 1 годик, мне полагается выплата до 3 лет?
8. Какие выплаты для второго ребенка родившегося 7.04.19?

9. Моему первому ребенку в марте будет 2 года выплатят ли мне за предыдущие месяцы?
10. Если у меня первый ребенок 2018 года, а второй 2019 года, то мне на обоих полагается пособия не 50 и 200 рублей, как дают в Чечне, а 10 тысяч рублей?
11. у меня второй ребёнок рожден в январе 2018 года, но маткапитал у меня уже вложен в ипотеку. Я смогу это пособие оформить или нет?

12. Третий ребенок родился 01.10.2018, я трудоустроена. Моей семье положено что-то после 1,5 лет?
13. Я родила двойню в октябре 2019 года. Мне что-нибудь положено?
14. Маткапитал я получила на второго ребёнка и использовала его в качестве первого взноса по ипотеке. Ипотека сейчас действующая, но я в декрете и родить должна в феврале. Что я могу получить на третьего ребёнка, рожденного в 2020 году.
15. У меня два ребёнка. Один рожденный в 2018 году, а второй в 2019. Какие выплаты мне полагаются и до скольки лет?
16. Примерно 200 тысяч рублей потратится на пособие за полтора года, а остальными 260 я смогу воспользоваться?

Данные вопросы мы направим в министерство социальной защиты Новосибирской области и в бердское отделение УПФР сразу, как только будет принят закон о пособиях и материнском капитале. Все ответы на вопросы вы можете прочесть на сайте «Курьер. Среда. Бердск». На официальном интернет-портале правовой информации пока не опубликованы документы, связанные с новыми пособиями для россиян.Семьи Бердска еще не обращались с вопросами в ПФР или соцзащиту Бердска.

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От редакции

Ждете пособия?

Владимир, 20 января 2020 18:19
Здравствуйте такой вопрос я одинокий папа жена умерла, у меня первая дочка родилась июль 2019г. На нас распространиться закон материнского капитала как за 1го ребенка
Надежда, 20 января 2020 20:00
К сожалению нет, только дети родившиеся после 1 января 2020г.
Оксана, 03 февраля 2020 16:27
Как не стыдно! Ребёнку 5 месяцев! И он не достоин нолучить мат капитал! Обидно. Прям слов нет.
Алена, 03 февраля 2020 23:31
Могли бы выплатить этот маткапитал всем не достигшим 1 года.У меня дочка 4 месяца ,снимаем квартиру в СПб, а это не дёшево, могли бы влажить маткапитал в первый взнос по ипотеке
Елена, 03 февраля 2020 23:35
Я тоже согласна, что несправедливо , если в семье есть только один ребенок , рождённый до 2020г, почему нам мат.капитал не положен? Мы тоже хотим получить льготы от государства при чем ипотека есть . Раз выплаты до 7 лет продливают , пусть сделают и семьям с первым ребенком до 7 лет мат.капитал ! Наши дети получаются лишены этой помощи
Аноним, 04 февраля 2020 16:52
Лена, а я родила в 2001 и тоже лишена всякой помощи. Пусть и мне выплачивают.
Аноним, 20 января 2020 19:34
Бедные люди.. куда бежать что делать... читаю коменты волосы дыбом! Ужас и позор стране
Аноним, 03 февраля 2020 17:02
А в чем позор стране? Не во всех странах родители получают за новорожденных деток. Например, Казахстан, Азербайджан, там ни копейки не дают.
Аноним, 04 февраля 2020 09:18
Вы для себя рожали или для государства? Если для себя то и воспитывайте сами. Если для государства - то отдайте государству. В чем позор? И так семьям с детьми помогают, а вы ещё и недовольны.
Аноним, 20 января 2020 20:27
Здравствуйте,я мать одиночка ребенку 8 лет. Недавно переехали и получили гражданство. Подскажите на какую помощь от государства могу я получить?
Аноним, 21 января 2020 00:30
Только детское пособие, в каждом регионе свое, но надо сперва доказать что являетесь малоимущей семьёй. У нас детское пособие 300 руб.
Лулу, 21 января 2020 08:24
Для начала платите налоги как работающий человек, а потом уже требуйте.
Юля, 03 февраля 2020 04:54
Никакую. Иди работать. Ребенку 8 лет в полне самостоятельный.
Аноним, 20 января 2020 20:34
Второй ребенок рождён август 2013. Буду ли я получать на ребенка до семи лет 5,500. Ведь ещё почти семь месяцев до семи лет.
Аноним, 20 января 2020 21:37
Света. 20 2020 17 :34
Мой ребенок разлился в 2017
,Положена нам от 3до 7лет пособия или нет? ..
Аноним, 21 января 2020 00:33
Пока закон вступит в силу пройдёт от 3 до 4 месяцев это март - апрель. Бедете но только до 20 августа.
Евгений, 22 января 2020 17:46
7 лет включительно.то есть пока 8 лет не исполнится.
Лариса, 28 января 2020 19:32
Будете получать до 8 леь
Жанна, 20 января 2020 20:38
Мой первый ребёнок родился 2014 года,а второй 2018 я могу получать по уходу за ребёнком до 3-х лет??
., 21 января 2020 00:18
К сожалению мы не продаем на это пособие,платят на первого ребенка,.Это первый ребенок родился 2018,а второй 2019.Тогда бы мы тоже получали,.
Таня, 20 января 2020 20:40
Подскажите у меня двое детей и 2020году рожц третьего мне положен капитал материнский ?
Аноним, 20 января 2020 20:40
НВР:
Ребенку 4 года положено нам пособия до 7 лет или нет
Инна, 03 февраля 2020 16:25
Положено
Елена, 04 февраля 2020 01:10
А нам положено? Моему ребёнку пять лет?
Алина, 20 января 2020 20:45
Здравствуйте у меня такой вопрос моей дочке 3 года я и муж не работаем можно ли нам получать пособия которые от 3 до 7 лет.
Аноним, 20 января 2020 22:16
Так почему мужа на работу не отправить?Не может,выходите сами.
Лулу, 21 января 2020 08:26
Работать надо, а не клянчить. Поражают такие люди.
Инга, 21 января 2020 10:50
Да работаете, только в черную. Иначе на что бы жили всей семьей? Вот кто в черную работает, тому вообще никаких пособий платить не надо, ведь они ни копейки в бюджет не приносят!
Аноним, 21 января 2020 17:26
Инга, а может и не работают вовсе. Живут на пенсию родителей, бабушек, дедушек.
А потом эти пенсионеры из-за таких вот деток не могут оформить субсидии на жилье и жалуются о маленькой пенсии. Конечно, где тут на пенсию ораву дармоедов можно содержать.
Александр, 04 февраля 2020 13:00
А чего вы не работаите. Вам всем жизнь плохая, власть не та путин плохой, в советское время палкой по спине и карлить за 90 рупей.в банк придешь одни и те же рожы,с выводками дитей.
Аноним, 04 февраля 2020 22:37
Работать не пробовали, а не детей рожать. Вы какую пользу государству приносите?
Аноним, 20 января 2020 21:12
НВР:
Да
Ольга, 26 января 2020 04:39
Больно умные,сидят нищету плодить,в бюджет не копейки,бесплатные противозачаточные а вы случайно не в думе сидите,а то вдруг меньше в карман себе положите как обычно это делаете
Русских, 29 января 2020 00:49
Я поражаюсь коментариям! Какая вам к черту разница на что люди живут и почему они не работают. У нас половина работает в черную и на различных шабашках. Это не значит что они лентяи и сидят на чьей то шее.Все выживают как могут. Что вы так переживаете за то что налоги не платят. Налоги платят все приобретая,покупая или получая какую либо услугу, груба говоря хлеб купили или отдали за проезд в автобусе уже копеечка упала в ндс...Будьте добрее животные
Мария, 20 января 2020 21:12
Добрый вечер! Подскажите, могу ли я получать пособие, третий ребёнок рождён 21.06.2018. Многодетной семьёй мы не считаемся, так как старшему сыну было на момент рождения 23 года.
Аноним, 20 января 2020 21:46
у меня двойня 18года январьские ещё плюс 5детей могу я получить эти выплаты с 3до 7лет я живу в Дагестане я многодетная мать никаких выплат не получаю
Ольга, 20 января 2020 21:58
Мне очень любопытно, кому вы все тут задаете вопросы?
Поймите же вы, ответа вы не получите. Закон ещё не разработан, не согласован, не утвержден.
Президент Путин никаких Постановлений о введении в действие закона не подписывал. Он только ПРЕДЛОЖИЛ внести поправки в законодательство. Теперь ждите.
Ольга, 20 января 2020 22:13
Я говорю о маткапитале на первого ребенка и пособии от 3 до 7 лет.
По поводу других выплат вам лучше задать вопросы в ПФР или соцзащите.
Инга, 21 января 2020 11:06
Так эти вопросы вообще от жителей разных регионов. Причем здесь новостной портал г. Бердска, к чему эти вопросы было здесь размещать, непонятно. Но это уже вопрос к редакции.
Аноним, 20 января 2020 22:01
Я могу получать пособия с 3х до 7 лет ребёнок родился в 2017 году
Маша, 20 января 2020 22:03
Я вот не поиму почему сделали закон только после первого января 2020года за первого ребенка,,я считаю что это не правильно,надо было сделать за первого ребенка которому нет ещё года.,я думаю что это справедливо.кто согласен?этот вопрос нужно доработать правительству.
Ольга, 20 января 2020 22:17
Они его еще не "работали".
Аноним, 20 января 2020 23:30
Да нет ещё вообще даже закона! И почему вы считаете, что кому нет ещё года должен бы получить? Чем он лучше того кому нет ещё 3 или 10 лет? Люди успокойтесь. Скажите спасибо, если будет этот закон! Не исходите желчью и завистью!
Ксения, 29 января 2020 18:49
Я считаю не справедливо не выплатить в новом размере мат.капитал 616000,если ребёнку нет ещё 3-х,все равно им можно воспользоваться через 3 года после рождения.
Наталья, 20 января 2020 22:04
Я могу получать пособия на ребёнка с 3х до 7 ребёнок родился в 2017 году
Светлана, 29 января 2020 18:43
Ну ясно же сказано президентом!!!Кто родился с 1 ЯНВАРЯ 2020!!!!Читаю и диву даюсь!Народ совсем озверел с этими законам У меня дети взрослые уже, одному 26,второму 22.Скоро внучка родится!!))))Хочу пособие!!!Почему мне оно не положено??Чем мои дети хуже тех,кто родился после 1.01.2020 и хуже моей внучки???))))))))Люди,очнитесь,вспомните,что рожали вы для себя в первую очередь и не за деньги!Или всё же за деньги??....Тогда беда....
Пермский, 03 февраля 2020 02:48
А что вы тут диву даётесь? Если положено семьям какие либо выплаты то пусть получают. Все рожают естественно для себя и не ради денег но простой народ так довели что люди скоро разучаться улыбаться. Молодых загнали в кредиты, ипотеки. Элементарно детей на море свозить не могут. А цены на бензин просто космос, на своей машине даже в соседний город не сьездить на экскурсию.Так что не судите народ. Всем добра и здоровья!
Анна, 20 января 2020 22:08
Старшему ребёнку 3 года 3 мес. Младшей 1год 8 мес. Получили маткапитал на второго ребёнка, погасил им ипотеку, могу ли я получать пособия на старшего от 3 до 7 или на младшую от полутора до 3 лет? Трудоустроен только муж, я в декретном отпуске.
Аноним, 20 января 2020 23:15
На младшего ребенка до 3 лет выплаты вы точно не получите,так как они производятся с маткапитала.
Аноним, 20 января 2020 22:10
Вот специально делают так что не все получали пособие да и вообще тогда их отменить,я три года не получаю сраные 400 руб а тут с3до7 лет так вообще молчю я не работаю тока муж работает и у него повышает а чем мой ребенок отличается от других.. Государство слов нету!!!

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