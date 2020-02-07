День Святого Валентина в мире: массовые оргии, голые свадьбы, как еще празднуют 14 февраля?

Валентинов День существует уже семнадцать веков к ряду

Представляете, сколько человек за это время сказали друг другу «люблю»? И хотя он не всегда и не везде называется именно так, как мы привыкли его величать, суть праздника от этого ничуть не меняется. Как же его празднуют люди с разной культурой и вероисповеданием в разных странах мира? О традициях празднования Дня Влюбленных в разных странах читайте далее в материале.

Ко Дню Влюбленных в мире особенное отношение, ведь праздник имеет романтическую историю. Тем не менее, каждый год миллионы людей ломают голову над тем, как поздравить любимого с Днем Валентина, ищут варианты того, что подарить и какие главные слова и самые красивые поздравления сказать в праздник 14 февраля 2020 года.

Но также, мы уверены, вам будет интересно узнать про традиции празднования Дня Валентина в других странах. Мы точно сумеем вас удивить.



Древние римляне День любви отмечали 14 февраля — они возносили мольбы богине брака и материнства Юноне, вспоминали бога эротизма Эроса и бога развлечений Пана. Девушки искали своих мужчин, написав письмо и бросив его в глубокую урну. А тот, кто его вытаскивал оттуда, и становился мужем. Еще молодые люди во время праздника били друг друга шкурами зверей и в таком бешеном танце-игре искали свою вторую половинку.

Древние греки устраивали массовые занятия любовью и пышные застолья в честь богини любви Афродиты. Во время этих оргий находились и спутники жизни.

День Святого Валентина стали массово отмечать в Западной Европе и США в ХI веке. Традиция писать валентинки, дарить сладости, цветы и петь серенады прочно вошла в сознание людей. Кстати, именно к этому празднику капиталистами было налажено производство открыток и карамели. Американцы определенное количество времени посылали своим невестам марципаны, которые стоили целое состояние. Такой жест считался чуть ли не предложением руки и сердца.

Придворный летописец английского двора Сэмюэль Пепис еще в ХVII веке писал о том, что в День Валентина молодым людям необходимо обмениваться перчатками, кольцами и конфетами. Кроме того, в это день любая женщина может подойти понравившемуся ей мужчине и предложить ему стать ее мужем. Важно то, что мужчина не имел права отказать даме. А если его сердце уже было несвободно, то в таком случае он дарил ей шелковое платье.

В Японии и Корее с 1930-х гг. существует традиция в этот день презентовать второй половинке сладости. В День Валентина получают подарки только мужчины, женщинам дарятся презенты месяцем позже — в Белый День. Причем в Корее существует традиция отмечать и так называемый Черный День. Его придумали корейские мужчины-одиночки, которые не получили подарки в День Валентина, поэтому они собираются на мальчишники, напиваются с горя и едят черную лапшу Jajang.

В страстной Франции в День влюбленных дарят друг другу драгоценности, а в романтичной Дании посылают друг другу засушенные белые цветы.

А вот в чопорной Англии юноши и девушки гадают. Дамы просыпаются до восхода солнца и выглядывают в окна. Первый, кого увидит барышня, и станет ее мужем. А в одном из графств — Дербшире — девушки от 3 до 12 раз обходят церковь в полночь и повторяют заклинание. После этого, согласно легенде, они встретят настоящую любовь. В этот день также все незамужние англичанки бросают в реку записки с именами мужчины своей мечты. Бумажка, которая первой всплывет наверх, станет роковой, равно как и имя, на ней написанное.

На Ямайке в этот день осуществляются массовые «голые свадьбы»: торжества проводятся на многочисленных пляжах и голышом.

В Бразилии День влюбленных празднуется 12 июня. В этот день одинокие бразильянки выполняют магические ритуалы, тем самым привлекая к себе одиноких мужчин.

В Израиле День любви отмечается в конце лета. Девушка вполне может предложить свои руку и сердце понравившемуся ей мужчине.

У немцев любовь ассоциируется с сумасшествием, а святой Валентин, естественно, считается покровителем помешанных. В этот день они украшают психиатрические лечебницы пестрыми лентами и цветами, служат специальные мессы.

Поляки в День влюбленных посещают Познаньскую метрополию, где, согласно древнему преданию, находятся мощи святого Валентина и хранится икона с ликом преподобного. Поляки верят в ее чудодейственную силу, поэтому считают своим долгом приложиться к ней и попросить святого о семейном счастье.

Кстати, День святого Валентина запрещен в мусульманской Саудовской Аравии. Комиссия по внедрению добродетели и предотвращению греха установила заоблачные штрафы за несоблюдение их постановления. Магазинам строго-настрого запрещено продавать праздничные валентинки, красные розы, мягкие игрушки и сладости в форме сердечек, потому как «тлетворные западные традиции смущают умы подрастающего поколения Саудовской Аравии, а такого рода праздники культивируют грех».

При Советском Союзе понятия «святой», ни тем более «святой Валентин» не существовало. В странах постсоветского пространства День влюбленных стали праздновать намного позже, в конце XX веке. Молодые люди обмениваются валентинками, сладостями, игрушками, дарят цветы, устраивают романтические ужины и прогулки.

Православные священники не видят ничего плохого в том, что влюбленные почитают Святого Валентина. Они уверены, что говорить «люблю» и совершать романтические поступки нужно ежедневно. А вот истинно православный Праздник любви отмечается 8 июля — в честь святых супругов Петра и Февронии Муромских.

Проведите 14 февраля в душевной обстановке. Больше актуальных материалов на 14 февраля 2020 года читайте в нашем разделе «День Святого Валентина».

Источник: hochu.ua