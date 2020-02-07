Что ожидать от Суперлуния 9 февраля в 14 часов 34 минуты?

Возможны фатальные ошибки, потому не стоит принимать 9 февраля важных решений: подписывать договоры, менять работу, разрывать отношения с партнёром, покупать и продавать недвижимость. Также не рекомендуется заниматься точными подсчётами, брать кредиты, отправляться в дальние поездки.

Негативное воздействие Суперлуние может оказать на знаки Зодиака Рыбы, Телец, Близнецы, Весы

Будет ли Суперлуние в феврале 2020 года — этот вопрос тревожит астрономов и астрологов, вызывая жаркие споры. Дело в том, что часть специалистов говорят о следующем: Суперлуние будет, и ждать его следует уже 9 февраля, а другие придерживаются мнения, что данное явление произойдёт только в марте.

Попробуем разобраться, когда же ждать Суперлуние, поскольку это важно: ночное небесное светило оказывает огромное влияние на весь окружающий мир и человека в частности. Суперлуние — спорный период, в который можно свернуть горы, но и потерять все силы тоже немудрено. Энергетика данного явления очень сильная, и иногда эта сила превращается в разрушительную мощь.

Точные даты Суперлуния в 2020 году

Пока учёные спорят, мы расскажем о датах Суперлуний в 2020 году — а ведь их будет целых шесть! К слову, что же это за явление? Суперлунием называют момент, когда ночное небесное светило максимально близко приближается к нашей планете. Любопытно, что четыре Суперлуния из шести в 2020 году как раз совпадают с другим важным явлением — полнолунием. Остальные два — с новолунием.

Даты Суперлуния в 2020 году:

9 февраля 2020 года — событие будет в 10 часов 34 минуты по мск;

9 марта 2020 года — в 20 часов 49 минут по мск;

8 апреля 2020 года — в 05 часов 35 минут по мск;

7 мая 2020 года — в 13 часов 45 минут по мск;

16 октября 2020 года — в 22 часа 30 минут по мск;

15 ноября 2020 года — в 08 часов 06 минут по мск.

Названо точное время Суперлуния, но своё влияние оно оказывает на человека немного дольше: приблизительно за два дня до наступления, и ещё около трёх дней после него.

Важна и визуальная составляющая: Луна, приближаясь к Земле, становится огромной и очень яркой! Иногда она окрашивается в красный оттенок, и смотрится это очень красиво. Называют такое явление «кровавая Луна», но никакого сакрального значения у такого жуткого названия нет.

Влияние Суперлуния на человека: что ожидать 9 февраля

На этот Суперлуние будет совпадать с полнолунием, и все эти явления пройдут под знаком Зодиака Льва. Период станет импульсивным, возможны нервные потрясения, бессонница, конфликты с окружающими, депрессии. Наряду с этим у многих будет наблюдаться необычайный прилив сил и энергии: главное, направить поток в правильное русло, и тогда можно будет достичь определённых вершин.

Негативное воздействие Суперлуние может оказать на знаки Зодиака Рыбы, Телец, Близнецы, Весы, Стрелец и Водолей — многие люди, рождённые под влиянием данных созвездий, ощутят приливы раздражённости, необузданные вспышки гнева, ревности.

Возможны фатальные ошибки, потому не стоит принимать 9 февраля важных решений: подписывать договоры, менять работу, разрывать отношения с партнёром, покупать и продавать недвижимость. Также не рекомендуется заниматься точными подсчётами, брать кредиты, отправляться в дальние поездки.

Лучше всего Суперлуние отразится на Львах, Девах и Скорпионах: «затяжные» дела, которые долго откладывались в долгий ящик, неожиданно решатся. Проблемы, которые считались «тупиковыми», также отыщут простые и доступные «развязки». Представителей данных знаков Зодиака ждёт творческий взлёт, потому сосредоточиться следует именно на том, что приносит «душевное» удовольствие.

А вот Раков, Овнов и Козерогов в период Суперлуния почти наверняка ждут любовные перипетии: страсть, которая будет перерастать в ненависть, нелюбовь, которая будет сменяться симпатией и прочее. Тем не менее, звёзды указывают на то, что 9 февраля станет отличным временем для романтических свиданий.

Источник: TheRussianTimes