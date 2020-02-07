Гардеробная от «Папы Карло» лучшая идея организации пространства

Не знаете как организовать свободное пространство в доме? Куда деть огромное количество ненужных вещей? Гардеробная «Папы Карло» поможет правильно воспользоваться пространством и расставить все на свои места.

Гардеробная — это возможность освободить квартиру от громоздких шкафов

Не знаете как организовать свободное пространство в доме? Куда деть огромное количество ненужных вещей? Гардеробная «Папы Карло» поможет правильно воспользоваться пространством и расставить все на свои места.

Гардеробная — это возможность освободить квартиру от громоздких шкафов, так же в гардеробную помещается куда больше одежды, чем в обычный, пусть даже и большой, шкаф. Все вещи находятся под рукой и при этом на виду. Здесь же можно и переодеться, не задумываясь о приватности.

Наши специалисты подберут подходящий вариант для гардеробной вашей мечты!

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел «Папа Карло» корпусная мебель под заказ на сайте Весь Бердск