Отбирать лицензии у аптек наживающихся на коронавирусе захотел Путин

Главе государства доложили, что некоторые участники рынка на фоне ажиотажа взвинтили цены на медицинские маски с полутора до ста рублей.

Российский лидер оценил аптечную сеть у нас в стране как «в известной степени избыточную»

Главе государства доложили, что некоторые участники рынка на фоне ажиотажа взвинтили цены на медицинские маски с полутора до ста рублей.

Президент России Владимир Путин выступил за ужесточение наказания для аптек, которые решили завысить цены на противовирусные препараты и маски на фоне «китайской» эпидемии. Речь об этом зашла на встрече с правительством в среду, 5 февраля. По мнению главы государства, такое должно караться лишением лицензии.

Заявление прозвучало в ответ на реплику вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в нашей стране. Они доложила президенту, что некоторые аптеки подняли цены на средства индивидуальной защиты до 70–100 рублей, хотя до Нового года одна маска стоила 1 рубль 50 копеек.

— Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, — отреагировал Путин. — Раз решили нажиться, надо выявить таких и по каждой организации принять решение, чтобы неповадно было.

Российский лидер добавил, что аптечная сеть у нас в стране «в известной степени избыточна», и если закрыть две-три аптеки, то никаких последствий для людей не будет.

Напомним, что в России зарегистрированы первые случаи заражения «китайским» коронавирусом в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая. Лайф выпустил карту, на которой отображены все случаи заражения и территории, на которых оно распространяется. Она обновляется ежедневно.

Ранее в Госдуме предложили на официальном уровне запретить аптекам поднимать цены на лекарства в период вспышек заболеваний. А такие случаи за последнее время фиксировались неоднократно. В Курской области, например, маски выросли в цене аж в 35 раз. По словам замгубернатора региона, кроме словесного убеждения, у властей нет других механизмов легитимного влияния на ценообразование.

Источник: life.ru