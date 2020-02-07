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Лунный календарь дел на 7 февраля 2020 года: день хорош для освобождения от связей, обязанностей и дел, удача сопутствует сегодня во всем

08:54 07.02.2020 Фото: pxhere.com
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Не пропустите этот день: он исключительно удачен для начала любого важного дела. Все, начатое в эти сутки, с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц.

Лунный календарь дел на 7 февраля 2020 года: день хорош для освобождения от связей, обязанностей и дел, удача сопутствует сегодня во всем
7 февраля 2020 года в 12:00 — 14 лунный день

Характеристики Луны на 7 февраля 2020 года

На дату 07.02.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋Процент освещенности Луны составляет 95%. Восход Луны в 14:30, а закат в 07:21.

Хронология лунных дней

  • 14 лунный день c 13:27 06.02.2020 по 14:30 07.02.2020
  • 15 лунный день c 14:30 07.02.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на дела 7 февраля 2020

Луна в знаке зодиака Рак (−)

Луна в знаке Рак. возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.

Заниматься серьезными делами не стоит.

14 лунный день (+)

7 февраля 2020 года в 12:00 — 14 лунный день. этот день покажет, насколько приложенные вами усилия оказались достаточными для осуществления задуманного и были направлены в нужное русло.

Хороший день для освобождения от связей, обязанностей и дел, которые распыляют силы и средства, мешая сосредоточиться на главном. Удача сопутствует всякому делу. Необходимо упорно работать.

Не пропустите этот день: он исключительно удачен для начала любого важного дела. Все, начатое в эти сутки, с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность. Человек становится более энергичным и удачливым в делах.

Именно поэтому на этот период эмоционального и физического подъема следует планировать все свои самые важные и ответственные дела.

Влияние дня недели (−)

День недели — пятница, не рекомендуется заниматься важными делами. Подождите более благоприятный период.

Источник: Мир космоса

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