Лунный календарь дел на 7 февраля 2020 года: день хорош для освобождения от связей, обязанностей и дел, удача сопутствует сегодня во всем

Характеристики Луны на 7 февраля 2020 года
На дату 07.02.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 95%. Восход Луны в 14:30, а закат в 07:21.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 13:27 06.02.2020 по 14:30 07.02.2020
- 15 лунный день c 14:30 07.02.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на дела 7 февраля 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.
Заниматься серьезными делами не стоит.
14 лунный день (+)
7 февраля 2020 года в 12:00 — 14 лунный день. этот день покажет, насколько приложенные вами усилия оказались достаточными для осуществления задуманного и были направлены в нужное русло.
Хороший день для освобождения от связей, обязанностей и дел, которые распыляют силы и средства, мешая сосредоточиться на главном. Удача сопутствует всякому делу. Необходимо упорно работать.
Не пропустите этот день: он исключительно удачен для начала любого важного дела. Все, начатое в эти сутки, с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность. Человек становится более энергичным и удачливым в делах.
Именно поэтому на этот период эмоционального и физического подъема следует планировать все свои самые важные и ответственные дела.
Влияние дня недели (−)
День недели — пятница, не рекомендуется заниматься важными делами. Подождите более благоприятный период.
Источник: Мир космоса