Обеды от Путина: 3,6 млн рублей нужны 14 школам на горячее в Бердске

По словам Жанны Тузовой, для бесплатных обедов требуется ремонт пищеблоков

Бердск готовится обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Об этом рассказала начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова на обсуждении развития социальной сферы Бердска 6 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно посланию президента РФ, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

— Чтобы обеспечить детей питанием с 1-4 классы, от Бердска подали заявку в министерство образование на 1,6 млн рублей. Они требуются на ремонт пищеблоков, 2 млн рублей — на оснащение столовых,- сказала Жанна Леонидовна.

В Бердске 14 муниципальных общеобразовательных организаций.

Автор видео Елена Белоусова