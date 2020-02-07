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Обеды от Путина: 3,6 млн рублей нужны 14 школам на горячее в Бердске

09:45 07.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Чиновники подали заявку в министерство образование. Еще 1,6 млн рублей необходимы на ремонт пищеблоков, 2 млн рублей — на оснащение столовых.

Обеды от Путина: 3,6 млн рублей нужны 14 школам на горячее в Бердске
По словам Жанны Тузовой, для бесплатных обедов требуется ремонт пищеблоков

Бердск готовится обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Об этом рассказала начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова на обсуждении развития социальной сферы Бердска 6 февраля.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно посланию президента РФ, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

— Чтобы обеспечить детей питанием с 1-4 классы, от Бердска подали заявку в министерство образование на 1,6 млн рублей. Они требуются на ремонт пищеблоков, 2 млн рублей — на оснащение столовых,- сказала Жанна Леонидовна.

В Бердске 14 муниципальных общеобразовательных организаций.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Найдутся миллионы?

Аноним, 07 февраля 2020 10:21
Конечно.Отходы из царской столовой. Холопам и так сойдет
Иван, 07 февраля 2020 10:30
А нам то зачем знать чего у вас не хватает?!Если не можете справится, освободите место для других работников. На видео все лица с лево на право могут встать и уйти.

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