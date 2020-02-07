Лишились отопления и горячей воды из-за аварии на трубах 3420 жителей Новосибирска

Аварийное отключение произошло из-за повреждения на магистральной теплотрассе по улице Национальной. Тепла и вода не было около 12 часов.

Жители Новосибирска согревались обогревателями на протяжении 12 часов

Без тепла и горячей воды остались частные и многоквартирные жилые дома 6 февраля в Дзержинском районе Новосибирска.

— 6 февраля в 20:50 поступила информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска в результате прорыва магистрального водовода диаметром 700 мм без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось, по предварительным данным, 37 многоквартирных жилых домов, 170 домов частного сектора, в которых проживает 3420 человек, из них 780 детей, социально значимых объектов нет, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как выяснилось, аварийное отключение произошло из-за повреждения на магистральной теплотрассе по улице Национальной. Тепло и вода исчезли в 15:00.

На месте аварии работали аварийная бригада НТСК 5-й тепловой район, 5 единиц техники, 18 человек технического персонала. 7 февраля в 04:50 утра ремонтно-восстановительные работы завершены, сообщает МЧС по Новосибирской области.