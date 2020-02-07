07.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Лишились отопления и горячей воды из-за аварии на трубах 3420 жителей Новосибирска

08:55 07.02.2020 Фото: МЧС НСО
0

Аварийное отключение произошло из-за повреждения на магистральной теплотрассе по улице Национальной. Тепла и вода не было около 12 часов.

Лишились отопления и горячей воды из за аварии на трубах 3420 жителей Новосибирска
Жители Новосибирска согревались обогревателями на протяжении 12 часов

Без тепла и горячей воды остались частные и многоквартирные жилые дома 6 февраля в Дзержинском районе Новосибирска.

— 6 февраля в 20:50 поступила информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска в результате прорыва магистрального водовода диаметром 700 мм без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось, по предварительным данным, 37 многоквартирных жилых домов, 170 домов частного сектора, в которых проживает 3420 человек, из них 780 детей, социально значимых объектов нет, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как выяснилось, аварийное отключение произошло из-за повреждения на магистральной теплотрассе по улице Национальной. Тепло и вода исчезли в 15:00.

На месте аварии работали аварийная бригада НТСК 5-й тепловой район, 5 единиц техники, 18 человек технического персонала. 7 февраля в 04:50 утра ремонтно-восстановительные работы завершены, сообщает МЧС по Новосибирской области.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему так происходит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМаткапитал в 2020 году: 15 апреля получат 466 617 руб. на первого и 616 617 руб. на второго ребенка семьи Бердска 24
10:47 07-02-2020
Маткапитал в 2020 году: 15 апреля получат 466 617 руб. на первого и 616 617 руб. на второго ребенка семьи Бердска
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
10:46 07-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
Какие цвета нужно обязательно иметь в своем гардеробе?
10:46 07-02-2020
Какие цвета нужно обязательно иметь в своем гардеробе?
Под дулом игрушечного пистолета отдала 2000 рублей вору продавец киоска в Новосибирске
10:45 07-02-2020
Под дулом игрушечного пистолета отдала 2000 рублей вору продавец киоска в Новосибирске
БердскШвырял и материл пациентов в очереди к педиатру агрессивный отец в детской поликлинике Бердска. Вызывали полицию и "скорую"
10:42 07-02-2020
Швырял и материл пациентов в очереди к педиатру агрессивный отец в детской поликлинике Бердска. Вызывали полицию и
Сколько секса надо для здоровья? Перед важными событиями отмените секс!
10:42 07-02-2020
Сколько секса надо для здоровья? Перед важными событиями отмените секс!
Как встретить Арнольда Шварцнеггера: Певица Полина Гагарина с сыном объезжают США
10:40 07-02-2020
Как встретить Арнольда Шварцнеггера: Певица Полина Гагарина с сыном объезжают США
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала
10:37 07-02-2020
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля в 14 часов 34 минуты?
10:33 07-02-2020
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля в 14 часов 34 минуты?
БердскБеседовать о семейных ценностях в детсадах и школах попросил отец Владимир из Бердска 1
10:30 07-02-2020
Беседовать о семейных ценностях в детсадах и школах попросил отец Владимир из Бердска