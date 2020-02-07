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Удар по селезенке и печени получила 4-летняя девочка в ВАЗе в лобовом ДТП с КамАЗом в Новосибирске

09:15 07.02.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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В аварии пострадали двое пассажиров «Жигулей» — 4-летняя девочка и 9-летний мальчик, у которого медики диагностировали тупую травму живота и ушиб бедра.

Удар по селезенке и печени получила 4 летняя девочка в ВАЗе в лобовом ДТП с КамАЗом в Новосибирске
ДТП произошло 5 февраля

5 февраля в 12.00 в Заельцовском районе на улице Мочищенское шоссе 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Дальневосточной, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров «Жигулей» — 4-летняя девочка, получившая травму брюшной полости, ушибы печени и селезенки, а также 9-летний мальчик, у которого медики диагностировали тупую травму живота и ушиб бедра, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

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