5 февраля в 12.00 в Заельцовском районе на улице Мочищенское шоссе 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Дальневосточной, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров «Жигулей» — 4-летняя девочка, получившая травму брюшной полости, ушибы печени и селезенки, а также 9-летний мальчик, у которого медики диагностировали тупую травму живота и ушиб бедра, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Удар по селезенке и печени получила 4-летняя девочка в ВАЗе в лобовом ДТП с КамАЗом в Новосибирске
09:15 07.02.2020
В аварии пострадали двое пассажиров «Жигулей» — 4-летняя девочка и 9-летний мальчик, у которого медики диагностировали тупую травму живота и ушиб бедра.
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