Наука не оказалась драйвером социально-экономического развития России

По данным исследования ведомства, по удельному весу затрат на науку в ВВП Россия существенно отстает от ведущих стран мира.

По удельному весу затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34-м месте

Наука в России остается недостаточно продуктивной, она не выступает драйвером социально-экономического развития. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации».

Предметом исследования Счетной палаты стали оценка научной инфраструктуры, достаточность мотивационных мер, обеспечение привлекательности научной работы. Были проанализированы правовые акты России и субъектов РФ; государственные и федеральные целевые программы в сфере науки, национальный проект «Наука»; статистическая отчетность. Как указано в документе, речь в основном шла о материалах за 2019 год, но при необходимости анализировались и другие периоды.

«Данная сфера [наука] остается недостаточно продуктивной, не формирует собственную научно-технологическую основу для создания и реализации приоритетов, реагирования на «большие вызовы», стоящие перед обществом и государством, не выступает драйвером для социально-экономического развития», — говорится в отчете Счетной палаты.

В документе отмечается, что по удельному весу затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34-м месте. Лидерами являются Израиль (4,25%), Республика Корея (4,24%) и Швейцария (3,37%). В рейтинге стран по объему внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных валют Россия занимает десятое место.

«При реализации такой государственной политики финансирования науки сложно ожидать опережающего научно-технологического развития страны. Более того, при сохранении инерционной модели развития возрастает риск снижения научного потенциала. В данных условиях российская наука не может выступать существенным драйвером экономического роста», — говорится в документе.

Счетная палата также пришла к выводу, что усилия научных организаций и бизнеса по повышению эффективности использования результатов исследований не объединены, а «большинство научно-исследовательских институций не способны удовлетворить запрос бизнеса на готовые решения ИР».

Финансирование науки и кадры

Основным источником финансирования науки в России по-прежнему является бюджет: в среднем около 60-70% общих расходов на исследования и разработки обеспечиваются за счет государственных средств.

«Механизм финансирования науки за счет привлечения внебюджетных источников не ведет к росту объема внебюджетных средств, расходуемых на науку, что противоречит не только глобальным трендам, но и приоритетам Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», — говорится в документе.

На развитие кадрового потенциала науки в 2019 году из федерального бюджета выделялось 11,48 млрд рублей, то есть 2,7% от общего объема средств, предусмотренных на развитие науки. Этого, по мнению экспертов Счетной палаты, недостаточно для прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации.

Деятельность в секторе российской науки имеет низкий уровень привлекательности и для молодых научных кадров, и для ведущих ученых, в том числе зарубежных, «вследствие существенных институциональных барьеров, а также неразвитого и несовременного рынка труда в сфере ИР», отмечает контрольное ведомство. Например, уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава, занятого НИОКР, в 2018 году в Германии и Чехии превышает соответствующий российский показатель в 3,3 и 1,4 раза соответственно.

«Существенным фактором снижения привлекательности сектора российской науки для ученых является отсутствие системы стимулирования научной и научно-технической деятельности. Не происходит либерализация отношения государственных органов, участвующих в процессе финансирования интеллектуальной собственности, к научным разработкам, востребованным бизнесом», — говорится в отчете.

Для ускоренного развития сектора науки и технологий необходим переход к новым правилам повышения заработной платы, обеспечивающим сокращение отставания от передовых стран. «Основными инструментами мотивационного характера, применяемыми в отношении кадров и предприятий, организаций реального сектора экономики, являются финансовые инструменты — гранты и субсидии из федерального бюджета», — полагают в Счетной палате.

Предложения

В отчете содержатся предложения по решению проблем развития науки. В частности — рассмотреть вопросы распределения бюджетных ассигнований на НИОКР с учетом результативности проводимой исследовательской деятельности, а также данных мониторинга научных учреждений. В саму систему мониторинга включить учет коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Счетная палата выступает за «увеличение бюджетных ассигнований на развитие научной инфраструктуры и кадрового потенциала, в том числе в части увеличения уровня заработной платы исследователей».

Контрольное ведомство также указывает на необходимость утверждения федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы и утверждения характеристик создаваемых и модернизируемых объектов класса «мегасайенс», принятия мер по повышению эффективности центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок.

Источник: ТАСС