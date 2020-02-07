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Неплатежами и жалобами в ГЖИ «выкручивают руки» УК, заявил директор «Вымпела» в Бердске

21:00 07.02.2020, Галина Панчева Фото: Галина Панчева
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ГЖИ сразу же выписывает штраф на УК за ненадлежащее содержание жилья, а на вопрос, что делать, если жильцы не финансируют работы, отвечают: откажитесь от дома.

Неплатежами и жалобами в ГЖИ выкручивают руки УК, заявил директор Вымпела в Бердске
Если собственники не будут финансировать работы по ремонту дома, они рискуют остаться без собственности, уверен гендиректор ГК «Вымпел» Николай Яковченко

Собственники помещений в многоквартирных домах несут бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома в Бердске. Правительством утверждаются правила о содержании общего имущества, также постановлением правительства был утвержден минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества. Все работники жилищного хозяйства знают, что есть еще ряд других нормативных актов, которые для них добавляют обязанности и увеличивают объем ответственности. Но также в жилищном кодексе есть определенная фраза «плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствие с требованием законодательства», рассказал на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» гендиректор ГК «Вымпел» Николай Яковченко.

— Возникает один из мифов. Почему-то считается, что тариф тот, который жители платят за содержание жилья, прекрасно обеспечивает содержание общего имущества в доме. Ну, а дальше возникает реальность. Статья 156 п. 7 гласит: размер за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, где не создано товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив и так далее, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном жилищным кодексом. То есть размер платы за содержание жилья должны установить жители. И с этого момента цивилизованный бизнес в жилищном хозяйстве заканчивается и начинаются торги и выкручивание рук со стороны отдельных собственников, — описал ситуацию Яковченко.

Николай Александрович напомнил, что ответственность по обслуживанию жилья лежит на управляющей организации. Государство решило, что все проблемы с содержанием общего имущества можно решить одним простым способом: резко увеличить штрафные санкции, подчеркнул Яковченко. И все сразу же забыли, что многоквартирный дом — это, в первую очередь, собственность жителей, и именно собственники должны нести ответственность за содержание дома.

Не собирают деньги на ремонт
Автор видео Галина Панчева

— Представим ситуацию: подвал многоквартирного дома периодически затапливает канализацией. Требуется проведение работ по замене участка канализации и выпуска канализации до колодца. Данный объем работ не входит в объем работ, которые финансируются за счет фондов капремонта, поэтому должны использоваться средства жителей на содержание жилья либо какие-то дополнительные. Жители отказываются. Самый простой способ решения этой задачи, то, что и делают наши жители, сразу же написать жалобу в ГЖИ. При этом ГЖИ, естественно, налагает штраф за ненадлежащее содержание жилья. Когда задается вопрос: а что делать, если жители не принимают решение по сбору дополнительных средств или увеличению платы за содержание для обеспечения этих работ, следует ответ. «Откажитесь от дома». Просто так от дома тоже не откажешься, — привел пример директор ГК «Вымпел».

Другой пример связан с программой «Комфортная городская среда». Дом попадает в программу, УК выходит с просьбой увеличить тариф на содержание для надлежащего обслуживания благоустройства, а жители отвечают, что они не просили делать благоустройство. Но есть протокол собрания. И были старания актива, чтобы дом попал в программу. В итоге, приезжает административная инспекция, накладывает на управляющую организацию штраф, и она неизвестно из каких средств должна обеспечить уборку территории, отметил Яковченко. Законодательство таким образом формирует иждивенческий подход со стороны населения.

— Хотелось, чтобы в идеале была следующая ситуация. Представим, что ГЖИ или АТИ просто комплексно подходит к проверке всех обстоятельств. Если имеются доказательства, что управляющая организация неоднократно предложила жителям принять решение, установить сбор средств на ремонт канализации при наличии систематических проблем или учесть затраты на проведение механизированных работ. Тот штраф накладывался бы не на управляющую организацию, а на собственников. Тогда было бы понимание у собственников, что все таки дома принадлежат им, — подчеркнул Николай Александрович.

Есть статья в жилищном кодексе, что если жители не принимают решение в установлении адекватного тарифа, то администрация города должна принять решение и самостоятельно установить тариф.

— Хотелось бы обратиться к администрации, чтобы эта статья жилищного кодекса в нашем городе начала работать и все таки по ряду домов принимались соответствующие решения. Дело в том, что низкий тариф, конечно, это здорово. Но при недофинансировании содержания домов — это путь в никуда. Наши дома будут рушиться, срок их службы будет уменьшаться. И в итоге, собственники останутся без собственности, — акцентировал Яковченко.

Старший по подъезду одного из домов Дмитрий Титов отметил, что от такого правового нигилизма и такого экстремизма со стороны отдельных собственников, не защищены и сами жители домов. В его подъезде до половины квартир сдается внаем. УК не предоставляют данных владельцев. У других жильцов их данных нет, поэтому невозможно их собрать на собрание. Из-за этого все собрания нелегитимные. В УК говорят, что протоколы собрания фиктивные. Любой собственник, который не проживает в доме, может оспорить любое решение. Получается, что и жильцы являются заложниками существующего законодательства, акцентировал Титов.

Заложники соседей
Автор видео Галина Панчева

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От редакции

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Аноним, 07 февраля 2020 12:13
НВР:
да
Аноним, 07 февраля 2020 12:38
гендиректор ГК «Вымпел» Яковченко, Вы собираете предоплату за не выполненную работу, хоть раз посмотрите платежные документы и ВАШУ филькину грамоту ..бизнесМЭН!!!
Аноним, 07 февраля 2020 13:06
Что, что , а обвинить ГЖИ Бердска, в том, что они работают, это вообще анекдот! ГЖИ Бердск сроду не работали и работать не собирались!
Островского,57, 07 февраля 2020 13:26
Просто так от дома тоже не откажешься, — привел пример директор ГК «Вымпел».Конечно деньги то за содержание не маленькие платим,а аппетиты у УК совсем не скромные,взять даже зимнюю уборку,возле подЪездов еще убирают,а дорогу хотя бы после снегопадов чистили ,пешеходных дорожек у нас нет вообще, сами типа утопчат, мусорки на половину снегом завалены,снизу еще с осени мусор не убран,подъезд только подметают,если нам надо чтоб помыли , только после звонка мастеру,хотя график уборки висит в каждом подъезде,собрание по сделанной работе УК Монолит директор тот же Яковченко не собирают и не отчитываются перед жителями.Секретарь господина Яковченко на жалобы жителей всегда говорила *Да кому вы нужны*,как запахло *жаренным*,хотели УК менять,так сразу Яковченко с мастером и гл.инженером собрание организовали,после свет на улице нормальный появился,так что не надо все на жителей валить,а вместе работу вести и слышать друг друга.
Аноним, 07 февраля 2020 16:30
Вы живете в своей квартире и сами должны следить за своим имуществом .Вы же не отказались в пользу государства свои квартиры?Так будьте любезны содержите все вместе свой дом.В ЧАСТНОМ ДОМЕ мы сами за всем следим и ремонтируем за свой счет .Оплачивая также как и вы только коммуннальные платежи свет вода и т.д и т.п .
Гость, 07 февраля 2020 18:14
А что вы хотите от вашей компании УК Монолит. Вы зайдите на сайт ГИС ЖКХ и посмотрите данные на эту "компанию". У неё в штате один человек, директор для отсидки, "Функ". Кто же будет чистить тротуары?
Аноним, 07 февраля 2020 16:31
Люди привыкли жить на халяву ,все ждут как в советское время придет дядя и за них все сделает.
Аноним, 07 февраля 2020 18:56
За содержания жилья это что тогда дяде на хлеб с маслом ?
Гость, 07 февраля 2020 17:50
Собственники рискуют остаться без собственности, с такими управляющими компаниями как ГК "Вымпел", "УК"СКС". А миф, это то, что считается, что тариф, который платят собственники на содержание жилья, не обеспечивает содержание общего имущества дома. Вы хотя бы раз отчитались, куда и на что уходят деньги собственников, собранные на содержание дома, а не занимались дополнительными поборами с собственников помещений. Вам хоть сколько ни собирай, всё равно будет мало. Что касается ответственности УК по обслуживанию жилья, то вообще никакой ответственности. Нужно хоть иногда делать профилактические осмотры коммуникаций в доме, а не работать как пожарники, в аварийном режиме,только после того, как подвал затопило.
Что касается программы "Комфортная городская среда", так это вообще отдельная тема. Это ни что иное, как распил бюджетных денег, при помощи и "стараниях актива", замечу, карманного актива.
Также хочу сообщить знатоку Жилищного Кодекса, гражданину Яковченко, что никто не может навязать собственникам никакого тарифа.
Часть 3 статьи 156 ЖК РФ устанавливает: «размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливаются органами местного самоуправления".
При этом пункт 34 Правил 491 определяет порядок установления размера платы за содержание в данном случае: «34. В случае если собственники помещений не приняли решение о способе управления многоквартирным домом, размер платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками помещений, устанавливается органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равной цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации».
Важно отметить, что если собственники на общем собрании выбрали УО, но не установили размер платы за содержание (например, не смогли договориться о таком размере), то решение о выборе способа управления считается нереализованным. Утверждение условий договора без одного из существенных условий (размер платы за содержание) невозможно, а если условия договора управления не утверждены, то такой договор не может быть заключен. В случае если собственники выбрали УО, но не заключили с ней договор управления, решение о выборе способа управления не реализовано.
Таким образом, жилищное законодательство наделяет правом по установлению размера платы за содержание жилого помещения только собственников помещений МКД.
Органы местного самоуправления могут установить размер платы за содержание жилья только по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации.
Но, я думаю, наши УК на это не пойдут, потому что в этом случае начнётся игра на понижение тарифа, иначе придут "варяги" и наши УК лишатся дармовых денег. Хотя что-нибудь делать никто из них ничего не будет.

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