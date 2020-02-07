Неплатежами и жалобами в ГЖИ «выкручивают руки» УК, заявил директор «Вымпела» в Бердске

ГЖИ сразу же выписывает штраф на УК за ненадлежащее содержание жилья, а на вопрос, что делать, если жильцы не финансируют работы, отвечают: откажитесь от дома.

Если собственники не будут финансировать работы по ремонту дома, они рискуют остаться без собственности, уверен гендиректор ГК «Вымпел» Николай Яковченко

Собственники помещений в многоквартирных домах несут бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома в Бердске. Правительством утверждаются правила о содержании общего имущества, также постановлением правительства был утвержден минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества. Все работники жилищного хозяйства знают, что есть еще ряд других нормативных актов, которые для них добавляют обязанности и увеличивают объем ответственности. Но также в жилищном кодексе есть определенная фраза «плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствие с требованием законодательства», рассказал на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» гендиректор ГК «Вымпел» Николай Яковченко.

— Возникает один из мифов. Почему-то считается, что тариф тот, который жители платят за содержание жилья, прекрасно обеспечивает содержание общего имущества в доме. Ну, а дальше возникает реальность. Статья 156 п. 7 гласит: размер за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, где не создано товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив и так далее, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном жилищным кодексом. То есть размер платы за содержание жилья должны установить жители. И с этого момента цивилизованный бизнес в жилищном хозяйстве заканчивается и начинаются торги и выкручивание рук со стороны отдельных собственников, — описал ситуацию Яковченко.

Николай Александрович напомнил, что ответственность по обслуживанию жилья лежит на управляющей организации. Государство решило, что все проблемы с содержанием общего имущества можно решить одним простым способом: резко увеличить штрафные санкции, подчеркнул Яковченко. И все сразу же забыли, что многоквартирный дом — это, в первую очередь, собственность жителей, и именно собственники должны нести ответственность за содержание дома.

Не собирают деньги на ремонт

Автор видео Галина Панчева



— Представим ситуацию: подвал многоквартирного дома периодически затапливает канализацией. Требуется проведение работ по замене участка канализации и выпуска канализации до колодца. Данный объем работ не входит в объем работ, которые финансируются за счет фондов капремонта, поэтому должны использоваться средства жителей на содержание жилья либо какие-то дополнительные. Жители отказываются. Самый простой способ решения этой задачи, то, что и делают наши жители, сразу же написать жалобу в ГЖИ. При этом ГЖИ, естественно, налагает штраф за ненадлежащее содержание жилья. Когда задается вопрос: а что делать, если жители не принимают решение по сбору дополнительных средств или увеличению платы за содержание для обеспечения этих работ, следует ответ. «Откажитесь от дома». Просто так от дома тоже не откажешься, — привел пример директор ГК «Вымпел».

Другой пример связан с программой «Комфортная городская среда». Дом попадает в программу, УК выходит с просьбой увеличить тариф на содержание для надлежащего обслуживания благоустройства, а жители отвечают, что они не просили делать благоустройство. Но есть протокол собрания. И были старания актива, чтобы дом попал в программу. В итоге, приезжает административная инспекция, накладывает на управляющую организацию штраф, и она неизвестно из каких средств должна обеспечить уборку территории, отметил Яковченко. Законодательство таким образом формирует иждивенческий подход со стороны населения.

— Хотелось, чтобы в идеале была следующая ситуация. Представим, что ГЖИ или АТИ просто комплексно подходит к проверке всех обстоятельств. Если имеются доказательства, что управляющая организация неоднократно предложила жителям принять решение, установить сбор средств на ремонт канализации при наличии систематических проблем или учесть затраты на проведение механизированных работ. Тот штраф накладывался бы не на управляющую организацию, а на собственников. Тогда было бы понимание у собственников, что все таки дома принадлежат им, — подчеркнул Николай Александрович.

Есть статья в жилищном кодексе, что если жители не принимают решение в установлении адекватного тарифа, то администрация города должна принять решение и самостоятельно установить тариф.

— Хотелось бы обратиться к администрации, чтобы эта статья жилищного кодекса в нашем городе начала работать и все таки по ряду домов принимались соответствующие решения. Дело в том, что низкий тариф, конечно, это здорово. Но при недофинансировании содержания домов — это путь в никуда. Наши дома будут рушиться, срок их службы будет уменьшаться. И в итоге, собственники останутся без собственности, — акцентировал Яковченко.

Старший по подъезду одного из домов Дмитрий Титов отметил, что от такого правового нигилизма и такого экстремизма со стороны отдельных собственников, не защищены и сами жители домов. В его подъезде до половины квартир сдается внаем. УК не предоставляют данных владельцев. У других жильцов их данных нет, поэтому невозможно их собрать на собрание. Из-за этого все собрания нелегитимные. В УК говорят, что протоколы собрания фиктивные. Любой собственник, который не проживает в доме, может оспорить любое решение. Получается, что и жильцы являются заложниками существующего законодательства, акцентировал Титов.

Заложники соседей

Автор видео Галина Панчева

