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Из кожи человека создали пряжу

10:18 07.02.2020 Фото: ekovolga.com
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Они научились выращивать из клеток человеческой кожи «пряжу», которую можно использовать для зашивания хирургических швов и использовать в трансплантации органов.

Из кожи человека создали пряжу
Для создания уникальной нити ученые использовали кожные клетки

Уникальный материал для использования в хирургии создали французские ученые. Они научились выращивать из клеток человеческой кожи «пряжу», которую можно использовать для зашивания хирургических швов и использовать в трансплантации органов. Самая натуральная человеческая «ткань» способна получить широкое применение в медицине будущего.
Она обладает высоким уровнем биологической совместимости и представляет собой совершенно новое поколение биологических продуктов, созданных на основе живой ткани. Ее ключевое преимущество заключается в том, что она не получает иммунного отторжения, как это бывает с искусственными аналогами, и не усложняет процесс заживления.

Для создания уникальной нити ученые использовали кожные клетки, которые были разделены на микроскопические полосы, а затем сплетены в единую структуру, похожую на пряжу. Таким материалом можно сшивать не только хирургические швы, но и использовать в сложных операциях по замене сердечного клапана.

Новый материл уже использовался в экспериментах, ею зашивали раны на теле лабораторной крысы. Полное заживление прошло через две недели. Из этой же нити был создан кожный трансплантат, которым «запечатали» рану на артерии овцы.
Оба случая показали высокую заживляемость и отличный послеоперационный результат, не имеющий осложнений в виде воспалительных процессов.

Источник: ekovolga.com

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