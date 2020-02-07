«Я эти мерзости не смотрю»: Потребовал закрыть «Дом-2» и «Давай поженимся» священник Дмитрий Смирнов

Участников «Дома-2» священник вообще за людей не считает: «Внешне они похожи на людей, но ведут себя, как животные. Они ничего не делают, а им платят деньги».

Священник Дмитрий Смирнов

Проблему бездетности России священник Дмитрий Смирнов нашел в телевизионных ток-шоу. Разобраться с ними протоиерей готов одним махом — взять и запретить. Об этом он рассказал в эфире Радио «КП» в интервью Роману Голованову.

— Если бы я был президентом, то в первую же ночь подписал указ о закрытии «Дома -2» и «Давай поженимся», — сказал в эфире радио «КП» он. — Закрыть навсегда. Есть «Поле Чудес» — пускай смотрят. Но у большинства людей не развит вкус. Они давно не держали в руках книгу. Например, «Записки охотника» Тургенева. Мало ли, что они смотрят!

А вот участников «Дома-2» священник вообще за людей не считает.

— Я эти мерзости не смотрю. У меня прививка хорошая. Моя семья. Мама и папа поступали так, что я научился отличать белое и черное. А тех, кто участвует в «Доме-2», и людьми сложно назвать. Внешне они похожи на людей, но ведут себя, как животные. Они ничего не делают, а им платят деньги, — поделился отец Дмитрий.

Источник: КР.ру