Чему равно пособие на первого и второго ребенка до полутора лет?

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в Новосибирской области на первого ребенка — 4050,92 руб., на второго и последующих — 8101,85 руб. И в Бердске тоже.

На первого ребенка — 4050,92 руб., на второго и оследующих — 8101,85 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Размер

На первого ребенка — 4050,92 руб.,



на второго и последующих — 8101,85 руб.

Периодичность выплаты — Ежемесячно

Круг получателей

Матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и т.п.

Матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающихся частной практикой, статуса адвоката, а также в связи с прекращением физическими лицами, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

Матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком).

Другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если родители умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, признаны недееспособными и т.п.

Основные

документы

1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания);

сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия);

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);

3) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства и его копия, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

— документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в соответствии с федеральным законодательством переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961;

— документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением России за пределами Российской Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной Конвенции.

4) свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его смерти);

5) копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

6) трудовая книжка;

7) справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице;

справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения;

9) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия.

При необходимости:

1) Копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

2) справка о размере ранее выплаченного ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

3) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Федерального социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования – для адвокатов, нотариусов, физических лиц и т.п.

4) справка с места работы второго родителя о неполучении пособия;

5) справка из органа социальной защиты о неполучении пособия на второго родителя;

6) справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам – для лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях;

7) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания;

документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним;

9) справка из органов социальной защиты населения о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка

Основание

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н