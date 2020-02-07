Тренер из Бердска: Я хочу выглядеть красивой бабкой в 90 лет

Оксана Галяутдинова считает, в любом возрасте женщина может быть красивой не для мужа, а для себя

Оксана Галяутдинова, дипломированный фитнес-тренер и сертифицированный специалист по снижению веса, участница международных конвенций и обучающих семинаров в области фитнесса и диетологии. Она мечтала стать воспитательницей в детском саду. Выйдя замуж в 18 лет, бердчанка посвятила жизнь воспитанию двух сыновей и поддержке мужа. Они вместе 26 лет, до сих пор они влюблены и всегда вместе. И на рыбалке, и в путешествиях.

Однажды после вторых родов, занимаясь в спортзале, к ней подошел директор клуба и попросил подменить инструктора. Она согласилась. Чтобы стать профессионалом, она закончила одни курсы, потом другие. Оксана 18 лет в фитнес-индустрии. За ее плечами стажировка в Италии.

— Для меня работа — хобби. Я получаю огромное удовольствие. Завсегдатаи спортзалов — молодежь от 18 лет. У многих стереотип, что в спортзал после 40 лет уже нельзя ходить. Людей этого возраста можно пересчитать по пальцам. Дети взрослые, жизнь прекрасна, я заслужила, чтобы после работы полежать под пледом и поесть любых булочек с маком. Я хочу и в 90 выглядеть красивой бабкой, — рассказала героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

В любом возрасте женщина может быть красивой не для мужа, а для себя

Занимающихся фитнесом Оксана делит на две группы. Одним дома скучно и они ходят потусить. Не обращают внимние на тренера, красуются в зеркале, делают селфи и выставляют в соцсетях. Другие нацелены на результат и пашут.

— Фитнесом нужно заниматься для совершенствования себя, здоровья, подтянутого тела. В любом возрасте, особенно после 40 лет, можно найти час два раза в неделю для занятий спортом. Через три месяца вы заметите, что ваше тело обрело рельеф, ушли бока. В любом возрасте женщина может быть красивой не для мужа, не чтобы позлить подругу, а для себя, — убеждена тренер.

Когда человек постоянно двигается,у него улучшается состояние сердечно-сосудистой системы,снижается холестерин,укрепляется костно-мышечный аппарат и увеличивается продолжительность жизни. Специальной программы упражнений для занятий в каком-то определенном возрасте не существует. Не расчитывайте, что фитнес сможет вернуть вам фигуру, как в 20 лет, а вот замедлить возрастные изменения и выглядеть моложе своих лет точно поможет.

Модные диеты могут быстро избавить от лишнего веса ненадолго

Существует множество способов омоложения: начиная от косметолога и заканчивая хирургическими вмешательствами, но что бы вы не говорили ни один метод не будет так эффективен без регулярной физической нагрузки и адекватного питания.

Оксана шесть лет назад выучилась на диетолога. В 2019 году стала членом национального общества диетологов России. Только занимаясь спортом, прекрасной фигуры не достичь.

— Самочувствие и внешний вид на 80% зависит от рациона питания. Остальные 20% — экологические факторы и генетика. Многие приходят ко мне за волшебной пилюлей и говорят: Худейте меня. Чудес не бывает. Для достижения результата нужно над собой трудиться, — считает специалист.

Бердский диетолог не против диет. Потеря веса — это больше чем снижение цифр на весах. Модные диеты могут быстро избавить от лишнего веса, но как правило такие результаты обычно мимолетные, и могут привести к еще большему набору веса.

Модные диеты могут быстро избавить от лишнего веса ненадолго

Я родила, муж меня и такую любит

Чтобы закрепить результат, необходимо полностью изменить свой образ жизни, в том числе то, что вы едите, как готовите еду и как часто вы двигаетесь. Не следуйте за толпой, а если выбираете диету, то выбирайте с умом. Ошибка многих людей в том, что они выбирают для себя определенную диету, потому что она кому-то помогла. Помните, что работает у одного, у другого может вызвать отторжение или просто не будет иметь эффекта.

— Не каждый к этому готов. После 40 лет женщины начинают распускаться и забивать на себя. Начинает есть жареную картошку, гамбургеры, рассуждая: «Я родила, муж меня и такую любит». Лишние 10 кг — это не только отвислый живот и бока, но и повышенное давление,одышка проблемы с почками. гормональные нарушения, — считает тренер.

После тренировки не ешьте жиры и не пейте чай, кофе

— Стоит ли есть после тренировки, часто спрашивают тренера.

Каждый выбирает сам для себя, смотря какого эффекта вы добиваетесь. Тренироваться на голодный желудок нельзя ни в коем случае. Желудок считается голодным, если он не принимал пищу в течении 8 часов. После пробуждения нельзя заниматься без легкого перекуса, необходимо выпить простой воды и обязательно перекусить. Вы запустите процесс метаболизма и сжигание жиров.

Если вы снижаете вес, после тренировки не рекомендуется есть в течении часа, только пить воду. После съесть сбалансированную еду , состоящую из белков и углеводов. При этом углеводы должны быть полезными, не шоколад, а бурый рис, гречка, овощи. Белок — рыба, курица, белки яиц.

Если вы хотите сформировать мышечную массу, в первые 20-30 мин. после тренировки желателен обильный прием белковой и углеводной пищи. В это время в организме открывается метаболическое окно — это когда в организме идет активное употребление белка и углеводной пищи, для восстановления мышц. После тренировки не ешьте жиры и не пейте чай, кофе. Жир замедлит поступление углеводов и белков из желудка в кровь, а кофеин вмешивается в работу гликогена и мешает восстановлению мышц.

Утром каша из полбы, вечером палтус

В семье Галяутдиновых все занимаются спортом.

Младший сын — профессиональный хоккеист, учится на журфаке, работает на ГТРК, освещает спортивные события в Сибири. Старший помогает отцу по бизнесу, работает фитнес-тренером. Супруг закончил физкультурный институт. Работал учителем физкультуры в школе №1, три раза в неделю ходит в тренажерный зал.

Сертифицированный участник «сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров» и дипломированный участник кулинарного мастерства обожает готовить. Каждое утро Оксана готовит для семьи, не приемля вчерашнюю «мертвую» еду. Каждый день домочадцев балует ресторанными блюдами. Утром- сложные углеводы — каша из полбы с оливковым маслом, омлет. На завтрак салат с руколой и кедровыми орешками, на обед — запеченный палтус. На ужин салат с тунцом.

— Обожаю вкусно готовить, радовать и удивлять свою любимую семью чем-то новеньким. Особенно люблю итальянскую кухню. Побывав в Италии, я влюбилась в эту страну. Итальянская кухня настолько уникальная, многогранная, неповторимая, что говорить о ней можно бесконечно. Мне нравиться кухня этой страны за сумасшедшее сочетание вкусов и продуктов: оливковое масло, сыры, фрукты, овощи, морепродукты, пряности, травы, — рассказала бердчанка.

Предпочитает белую рыбу морскую и судак. Муж рыбак, каждые два дня приносит домой свежий улов. В холодильнике всегда есть рыбка.

47 летняя бердчанка обожает рваные джинсы и гоняет на квадроцикле

Маленькое женское счастье стоит огромных мужских усилий

Оксана замужем 27 лет. Секрет семейного счастья видит не только в уюте, баловстве мужа и детей потрясающими блюдами, а в доверии.

— Муж всегда бежит домой. Его и мои родители — эталон. Я во всем поддерживаю мужа. Он меня. Мы катаемся на квадроциклах, плаваем на яхте, путешествуем вместе. Маленькое женское счастье стоит огромных мужских усилий. Хотите хороших отношений, старайтесь меняться друг для друга.

Не существует идеальных людей,которые идеально подходят. Да,иногда мы поступаем неправильно,ошибаемся,но важно учиться исправлять свои ошибки и говорить об этом друг другу вслух. Сложно сказать важную фразу «Прости меня»? Сказать это искренне, а не потому что надо,- убеждена тренер.

Фитнес-тренер обожает кроссовки и джинсы.

— Рваные джинсы-это просто рваные джинсы. Без попытки ударится оземь и обратиться восемнадцатилетней. Если раньше и существовали некие условные нормы, как и когда должна выглядеть женщина, то сейчас все границы стерты, и никаких рамок, слава Богу нет. Сегодня никто уже не молодится, пора вообще забыть такое понятие, люди просто выглядят так, как хотят, и это нормально. Лучше быть счастливой,чем правильной и идеальной для кого-то, — убеждена горожанка.

Бердчанка часто бывает в Европе. Ее поражает не только величественная архитектура, кухня, но люди. У итальянцев всегда все хорошо. Солнце светит. После 40 лет они сияют, улыбаются. У них стоит поучиться радоваться жизни.

— Секрет моего прекрасного самочувствия — спорт и любовь. К себе, к близким. Знаю, что бы я не делала, я никогда не буду выглядеть как в 20 или 30 лет. Я просто в свои 48 хочу выглядеть хорошо, поэтому занимаюсь спортом, правильно питаюсь и ухаживаю за своей кожей,- резюмировала героиня.

Маринованный ростбиф

Вам понадобиться:

говяжья вырезка ( лучше всего ленивая мышца)

репчатый лук

растительное или оливковое масло

чеснок

соевый соус

черный перец, приправа для гриля, цельный кориандр

Маринад

Режем лук кольцами, добавляем серный перец, кориандр и приправу для гриля.

Вливаем соевый соус, добавляем чеснок и растительное с добавлением оливкового масла.

Все хорошо перемешиваем и на этом маринад готов.

Готовим мясо

Важно чтобы вырезка была свежая

Очищаем нашу ленивую мышцу от прожилок и плeнок .

«Запечатываем»-значит обжариваем на антипригарной сковороде, со всех сторон, на оливковом масле, тли на масле виноградной косточке.

После обжарки, доводим мясо до нужной готовности в духовке , предварительно разогретой до 180 градусов.

Запекаем мясо 10-15 мин. В зависимости от прожарки.

Погружаем мясо в маринад на сутки минимум ( конечно можно кушать сразу, но вопрос лишь в проникновении маринада в волокна вырезки).

Для этого лучше использовать кастрюлю или контейнер с плотной крышкой.

Ростбиф готов! Приятного аппетита!

Автор видео Елена Белоусова

