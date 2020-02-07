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Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей

20:45 07.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Дренажной системы на 67 млн рублей мало. Директор управления капитального строительства Антонов сказал, чтобы знать сколько еще нужно колодцев городу, нужно делать гидрологические исследования на 15 млн рублей.

Уходят под землю частные дома из за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей
Еще один дренажный колодец нужен Бердску
Сюжет: Дренаж и обрушение
Уходят под землю частные дома из за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей

Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублейЗакроют от бомжей теплые помещения дренажной системы в БердскеЕщё 56 новостей

Еще один дренажный колодец построят на Микрорайоне в Бердске. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Бердска Антон Антонов. Напомним, 6 февраля прошел комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Также напомним, дренаж остановил потопы в Бердске.

— Сейчас мы заложили в бюджете 1,5 млн на проектирование пяти колодцев. Самая большая сумма уходит на гидрологические взыскания, — сказал Антонов.

— Сколько нужно еще колодцев Бердску, чтобы не топило дома? — спросили депутаты.

— Чтобы это узнать, нужно проводить гидрологические взыскания всего Бердска. Чтобы знать сколько. Они будут стоить 15 млн. Каждый колодец около 16 млн, только работа. Начальная стоимость была 78 млн, после торгов закупили за 67 млн. рублей. Вчера я разговаривал с министерством природных ресурсов — нам сказали, что выделят 6 млн рублей. Бердск заложил 4 млн. Чтобы хотя бы за 10 млн еще один построить колодец, — отметил Антон Антонов.

Эффект есть — в том году весной мы проверяли — была вода 30 см от уровня земли на ул. Искитимской. Сейчас 2,60 — 2,70, рассказал Антонов.

Эта весна покажет результат, дренажная система работает первый год. Также Антонов рассказал, что обслуживать колодцы будет ЦМУ, сейчас в кадастровой палате завершается оформление колодцев. Пока они в ведомстве УКСа.

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От редакции

Топит Бердск?

Аноним, 07 февраля 2020 15:54
Лопнуть от смеха! «Выпей море, Ксанф. Выпей море»
Осталось заслушать «начальника транспортного цеха» - господина Захарова. Пусть ещё один ведущий специалист мир удивит
Аноним, 07 февраля 2020 17:16
Выкопайте колодец величиной с Обское водохранилище)))
Аноним, 07 февраля 2020 16:05
Эффект есть — в том году весной мы проверяли — была вода 30 см от уровня земли на ул. Искитимской. Сейчас 2,60 — 2,70, рассказал Антонов.

вранье полное
это да, 07 февраля 2020 22:13
И на каком уровне сейчас вода?
АнтиЯ, 07 февраля 2020 17:25
Что то дорого Бердску обходятся частнособственические хотелки, желание кучки людей жить в халупах 50х годов постройки. Сколько там рыночная стоимость, учитывая подтопление? Ляма 2? Предлагаю, снести к чертям эти халупы, построить высотки и выдать страждущим квартиры согласно нормативам квМ на человека, будет и дешевле и экономически целесообразно. А каждый год "ловить" грунтовые воды новыми колодцами, не слишком ли дорого?
Аноним, 07 февраля 2020 18:15
Нас рентабельные проекты не интересуют - с них украсть нечего
Аноним, 07 февраля 2020 21:18
На Гагарина поставили высотки и у них в подвалах вода стояла ,тоже все время откачивали , ещё одну рядом воткнут и уровень ещё поднимется , кто такие отзывы пищит вообще ничего не соображает . Я думаю не много найдется желающих жить в многоэтажном скворечнике с водой в подвале и гуляющим грунтом .
!!!, 07 февраля 2020 19:58
Ну снесут "халупы",ну настроят высотных скворечников,а уровень воды не изменится и все это будет стоять в подвалах.Эти рассуждения ни есть решение вопроса.
Аноним, 07 февраля 2020 21:20
Клондайк,эльдорадо!!!Под эту тему бабло можно отмывать вечно!!!Дома там строить нельзя,парки с деревьями поглощающими влагу,и легкие модульные конструкции,используя мировой опыт.

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