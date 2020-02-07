Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей

Дренажной системы на 67 млн рублей мало. Директор управления капитального строительства Антонов сказал, чтобы знать сколько еще нужно колодцев городу, нужно делать гидрологические исследования на 15 млн рублей.

Еще один дренажный колодец нужен Бердску

Еще один дренажный колодец построят на Микрорайоне в Бердске. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Бердска Антон Антонов. Напомним, 6 февраля прошел комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Также напомним, дренаж остановил потопы в Бердске.

— Сейчас мы заложили в бюджете 1,5 млн на проектирование пяти колодцев. Самая большая сумма уходит на гидрологические взыскания, — сказал Антонов.

— Сколько нужно еще колодцев Бердску, чтобы не топило дома? — спросили депутаты.

— Чтобы это узнать, нужно проводить гидрологические взыскания всего Бердска. Чтобы знать сколько. Они будут стоить 15 млн. Каждый колодец около 16 млн, только работа. Начальная стоимость была 78 млн, после торгов закупили за 67 млн. рублей. Вчера я разговаривал с министерством природных ресурсов — нам сказали, что выделят 6 млн рублей. Бердск заложил 4 млн. Чтобы хотя бы за 10 млн еще один построить колодец, — отметил Антон Антонов.

Эффект есть — в том году весной мы проверяли — была вода 30 см от уровня земли на ул. Искитимской. Сейчас 2,60 — 2,70, рассказал Антонов.

Эта весна покажет результат, дренажная система работает первый год. Также Антонов рассказал, что обслуживать колодцы будет ЦМУ, сейчас в кадастровой палате завершается оформление колодцев. Пока они в ведомстве УКСа.