Восемь групп для детей от 1 до 3-х лет откроются в яслях-саде в микрорайоне Южном Бердска

Сейчас управление образования совместно с администрацией выполняют рестарт проектирования ясли-сада на 110 мест в микрорайоне «Южном».

В 2019 году в детские сады Бердска пошли 6 454 ребенка

Одна из первоочередных задач, стоящих перед муниципальным образованием, — обеспечение доступности дошкольного образования сообщила начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова на обсуждении развития социальной сферы Бердска 6 февраля.

За 2019 в детские сады Бердска пошли 6 454 ребенка.

Все дети от 3 до 7 лет и все дети льготной категории от 2 лет были обеспечены местами в детских садах в 2019 году.



По словам Жанны Леонидовны, знаковым событием стало открытие второго здания детского сада «Дельфин» в октябре 2019 года. Он строился по федеральной программе и обеспечил детей ясельного возраста в рамках национального проекта «Демография». В сентябре 2019 года открылось негосударственное дошкольное учреждение «Кристаллик» на 120 мест.

— Сейчас управление образования совместно с администрацией выполняют рестарт проектирования ясли-сада на 110 мест в микрорайоне «Южном». В этом саду будут 2 группы для детей от года до двух лет, 6 групп от 2 до 3 лет. На следующей неделе мы будет обсуждать с заведующими дошкольных учреждений перспективы комплектования с 2021 года с учетом нового объекта и нового возрастного ценза, — сказала Жанна Тузова.

Автор видео Елена Белоусова

