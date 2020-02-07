07.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Потратил 27 тыс. рублей на артефакты и «защиту» с банковской карты экс-жены игроман рецидивист из Новосибирска

14:30 07.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Местная жительница сообщила об исчезновении денег с ее карты в полицию. Расхитителем оказался ее бывший муж-игроман.

Потратил 27 тыс. рублей на артефакты и защиту с банковской карты экс жены игроман рецидивист из Новосибирска
Банковские карты- частый объект мошенничеств

В отдел полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от местной жительницы о том, что с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах были списаны более 27 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен бывший муж потерпевшей – ранее не судимый 46-летний житель Дзержинского района. Мужчина зарегистрировался в компьютерной игре и подключил к аккаунту банковскую карту бывшей супруги. Впоследствии злоумышленник приобретал в игре различные виртуальные предметы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

Источник: МВД по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Играете в видеоигры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похитившие онкопрепаратов на 100 млн рублей онкологи попали на видео во время задержания в Москве
15:15 07-02-2020
Похитившие онкопрепаратов на 100 млн рублей онкологи попали на видео во время задержания в Москве
Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: помидоры
15:13 07-02-2020
Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: помидоры
БердскТренер из Бердска: Я хочу выглядеть красивой бабкой в 90 лет
15:12 07-02-2020
Тренер из Бердска: Я хочу выглядеть красивой бабкой в 90 лет
Путин: Фронтовики по 75 тыс. рублей, узники нацистских концлагерей по 50 тыс. рублей получат к 75-летию Победы
15:07 07-02-2020
Путин: Фронтовики по 75 тыс. рублей, узники нацистских концлагерей по 50 тыс. рублей получат к 75-летию Победы
7 февраля - день иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали»: как молиться в этот день
15:07 07-02-2020
7 февраля - день иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали»: как молиться в этот день
Лучше всех собрали вертолет "муха" и метательный планер "Соколята" из Бердска
15:00 07-02-2020
Лучше всех собрали вертолет
Подскочил тариф на интернет "Электронного города" с 1 января на 12% в Бердске. Почему?
14:57 07-02-2020
Подскочил тариф на интернет
Как вызвать детское такси?
14:50 07-02-2020
Как вызвать детское такси?
Электрический кабель: основные виды и их особенности
14:49 07-02-2020
Электрический кабель: основные виды и их особенности
Покупка ритуальных товаров: как не совершить ошибку?
14:45 07-02-2020
Покупка ритуальных товаров: как не совершить ошибку?