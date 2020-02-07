Потратил 27 тыс. рублей на артефакты и «защиту» с банковской карты экс-жены игроман рецидивист из Новосибирска

Местная жительница сообщила об исчезновении денег с ее карты в полицию. Расхитителем оказался ее бывший муж-игроман.

Банковские карты- частый объект мошенничеств

В отдел полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от местной жительницы о том, что с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах были списаны более 27 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен бывший муж потерпевшей – ранее не судимый 46-летний житель Дзержинского района. Мужчина зарегистрировался в компьютерной игре и подключил к аккаунту банковскую карту бывшей супруги. Впоследствии злоумышленник приобретал в игре различные виртуальные предметы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

Источник: МВД по НСО