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Выпил женские духи и съел пельмени украденные в магазине житель Новосибирской области

14:45 07.02.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина, угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя флаконами женских духов. В совершении нападения он был задержан сотрудниками полиции.

Выпил женские духи и съел пельмени украденные в магазине житель Новосибирской области
Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он употребил в пищу

Днем 6 февраля в деревне Кабаклы Чановского района был совершен разбой. Местный житель, ранее не судимый 54-летний мужчина, угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя флаконами женских духов. Сообщение о преступлении поступило в полицию.

Подозреваемый в совершении нападения был задержан сотрудниками полиции по месту жительства, в ходе обыска полицейские изъяли у него часть похищенного. Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он употребил в пищу, а флакон духов выпил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Согласно показаниям фигуранта, при нападении он использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой.

По уголовному делу проводится расследование, местонахождение использовавшегося при совершении преступления пистолета устанавливается.

Источник: МВД по НСО

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