В конфликте с матами и рукоприкладством в очереди к педиатру в Бердске разбирается полиция

Детская поликлиника №1 до 10 февраля располагается в здании ЦГБ на ул. Пушкина, 172

Бердские полицейские разбираются в скандале, который произошел в четверг в детской поликлинике, временно расположенной в отделении ЦГБ по адресу: ул. Пушкина, 172 в Бердске. Об этом сегодня, 7 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в управлении МВД по Новосибирской области.

— В отдел МВД России по городу Бердску 6 февраля в 16.50 поступило сообщение о конфликте между гражданами, произошедшем в медицинском учреждении по ул. Пушкина. Сотрудники полиции на место происшествия выезжали. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются участники конфликтной ситуации и все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Аягоз Ашимова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в очереди к педиатру. Супруги с годовалым температурящим ребенком вне очереди и без спроса вломились в кабинет к врачу. Пока доктор вел прием, агрессивный отец обматерил очередников, которых был «целый коридор», по словам очевидцев.

— Его все пытались остановить — чтобы он не выражался нецензурно. Несмотря на то, что все сидели с больными, температурящими детьми, мужчину готовы были пропустить. Но он вел себя неадекватно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга, которая оказалась втянутой в безобразный конфликт.

Позже ей даже пришлось вызывать полицию, так как лезший без очереди отец начал угрожать ее 17-летнему сыну:

— Был полный коридор людей. Когда мужчина пришел, я была первой в очереди с двумя детьми. Он начал оскорблять меня. Все просили его успокоиться. А он стал угрожать, кинулся драться. Его оттащили. Он пристал к моему сыну: «Пошли выйдем, поговорим». Я ответила, что он никуда не пойдет. «Ты мужика или бабу растишь», кричал он. При этом мы ни одного плохого слова ему не сказали, не оскорбили. Хотя, конечно, мы пропустили бы его без очереди. Я все понимаю, мои дети тоже маленькие были. Но мужчина не стал договариваться, а просто заорал и открыл дверь в кабинет педиатра, несмотря на очередников.

По словам Ольги, неадекватный отец лет 30 уже ушел вместе со свими женой и ребенком, когда приехали стражи порядка. Но те взяли адрес из медкарты маленького пациента.

— Мы его останавливали, чтобы он остался до приезда полиции. Но он меня отшвырнул. Если бы не стойка регистратуры, я бы точно вылетела в окно. Я с ужасом думаю, что могло произойти, если бы меня там не было, если бы дети пошли в поликлинику одни. Я хочу, чтобы такого безобразия больше не повторялось в детской поликлинике. Так оскорблять женщин! А в очереди в основном были матери, — возмущена Ольга.

Позже она вынуждена была вызвать «скорую», так как долго не могла прийти в себя от пережитого шока, начался приступ удушья. Ольга не имеет претензий к медикам. Но уверена, что подобного не должной происходить в цивилизованном обществе.

Заместитель главврача горбольницы Марат Зарипов пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что конфликтную ситуация зафиксировали. И сейчас идет организация охраны отделений бердской ЦГБ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в больничных корпусах, в том числе на ул. Пушкина, 172 поставят тревожные кнопки и пост физической охраны. Кроме того, больницы охраняют бойцы Росгвардии. Охранники в больницах должны нести службу круглосуточно и без оружия. Время прибытия мобильной вооруженной группы быстрого реагирования не более 5 минут.

Тема скандала в очереди к педиатру вызвала бурное обсуждение среди пользователей сайта. Многие предлагают свои рецепты воздействия на отца и просят родителей «не истерить», быть вежливыми к окружающим, особенно при детях.

Аноним:

— При такой ситуации врач не должен был принимать ребенка этого, врачи сами провоцируют, идя на поводу этих… А в отношении «хамло», отцом не могу его назвать, полиция обязана возбудить уголовное дело и пусть его вразумит тюрьма. Считаю, что и для своего ребенка он опасен. Сотрудникам опеки необходимо подключится к этой ситуации и, возможно, после проверки встанет вопрос о лишении родителей прав на ребенка. Если в больнице этот… ведет себя так, можно представить, что он может вытворять дома. Самое главное, чтобы ребенок не пострадал. За оскорбление нецензурной бранью людей — только тюрьма, возможно, она сбережет ребенку жизнь, и он не вырастет таким же.

Аноним:

— Фу, позорище, он себя называет мужиком?!

Аноним:

— Там не только видимо у него был маленький ребенок. Видимо там просто кроме мамаш с детьми мужиков не было, вот он героем среди баб себя и ощутил. Если честно, то он не мужик просто судя по его поступку. Не хочешь в очереди стоять иди в платную, заплати и будет комфорт твоей жене и твоему ребенку. В чем проблема-то?

Аноним:

— Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Не напишите заявление, ситуация повторится.

Аноним:

— Не надо гнать, это хулиганство, а не административное нарушение. Можно этому…. предъявить претензии о возмещении морального вреда женщине, повлекшее расстройство здоровья, плюс оскорбление парня. Товарищи бердчане, ну когда вы начнете себя уважать и свои права отстаивать в судах и не позволять оскорблять и унижать вас? Столько свидетелей, вероятно, есть и видеозапись. Женщина с парнем, если вы не напишите заявление в полицию, значит, у вас нет чувства собственного достоинства и вы не любите своего ребенка, которого при вас оскорбляли. Ваш сын запомнит это надолго. Есть законы, защитите себя, не позволяйте оскорблять и унижать Вас.

Wladimir:

— Коап РФ 20.1 и 5.61 очевидно гражданин нарушил. Плюс все надо было фиксировать на телефон и потом в заявлении написать, что имеется видеофиксация и вы предоставите по первому требованию. А так это сотрясание воздуха.

Аноним:

— Сейчас многие родители так себя ведут. Главное для них — их желания. Истерят, кидаются сразу с криками при простом обращении к ним с просьбой. Недавно побывала в детском стационаре — то же самое. Громкие разговоры в тихий час и ночью, игры в ночное время, посещение взрослыми в верхней одежде, бесконечные «заседания» родственников в палате весь день с нарушением режима. Как будто это не больница, а вокзал. Никакого смущения перед другими пациентами. Персонал иногда с такими наглецами справиться не может.