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В конфликте с матами и рукоприкладством в очереди к педиатру в Бердске разбирается полиция

20:54 07.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сотрудники МВД начали проверку по факту скандала в детской поликлинике. Пользователи «курьеровского» сайта предлагают органам опеки проверить семью с агрессивным отцом и называют его поведение позорищем.

В конфликте с матами и рукоприкладством в очереди к педиатру в Бердске разбирается полиция
Детская поликлиника №1 до 10 февраля располагается в здании ЦГБ на ул. Пушкина, 172

Бердские полицейские разбираются в скандале, который произошел в четверг в детской поликлинике, временно расположенной в отделении ЦГБ по адресу: ул. Пушкина, 172 в Бердске. Об этом сегодня, 7 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в управлении МВД по Новосибирской области.

— В отдел МВД России по городу Бердску 6 февраля в 16.50 поступило сообщение о конфликте между гражданами, произошедшем в медицинском учреждении по ул. Пушкина. Сотрудники полиции на место происшествия выезжали. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются участники конфликтной ситуации и все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Аягоз Ашимова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в очереди к педиатру. Супруги с годовалым температурящим ребенком вне очереди и без спроса вломились в кабинет к врачу. Пока доктор вел прием, агрессивный отец обматерил очередников, которых был «целый коридор», по словам очевидцев.

— Его все пытались остановить — чтобы он не выражался нецензурно. Несмотря на то, что все сидели с больными, температурящими детьми, мужчину готовы были пропустить. Но он вел себя неадекватно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга, которая оказалась втянутой в безобразный конфликт.

Позже ей даже пришлось вызывать полицию, так как лезший без очереди отец начал угрожать ее 17-летнему сыну:
— Был полный коридор людей. Когда мужчина пришел, я была первой в очереди с двумя детьми. Он начал оскорблять меня. Все просили его успокоиться. А он стал угрожать, кинулся драться. Его оттащили. Он пристал к моему сыну: «Пошли выйдем, поговорим». Я ответила, что он никуда не пойдет. «Ты мужика или бабу растишь», кричал он. При этом мы ни одного плохого слова ему не сказали, не оскорбили. Хотя, конечно, мы пропустили бы его без очереди. Я все понимаю, мои дети тоже маленькие были. Но мужчина не стал договариваться, а просто заорал и открыл дверь в кабинет педиатра, несмотря на очередников.

По словам Ольги, неадекватный отец лет 30 уже ушел вместе со свими женой и ребенком, когда приехали стражи порядка. Но те взяли адрес из медкарты маленького пациента.
— Мы его останавливали, чтобы он остался до приезда полиции. Но он меня отшвырнул. Если бы не стойка регистратуры, я бы точно вылетела в окно. Я с ужасом думаю, что могло произойти, если бы меня там не было, если бы дети пошли в поликлинику одни. Я хочу, чтобы такого безобразия больше не повторялось в детской поликлинике. Так оскорблять женщин! А в очереди в основном были матери, — возмущена Ольга.

Позже она вынуждена была вызвать «скорую», так как долго не могла прийти в себя от пережитого шока, начался приступ удушья. Ольга не имеет претензий к медикам. Но уверена, что подобного не должной происходить в цивилизованном обществе.

Заместитель главврача горбольницы Марат Зарипов пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что конфликтную ситуация зафиксировали. И сейчас идет организация охраны отделений бердской ЦГБ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в больничных корпусах, в том числе на ул. Пушкина, 172 поставят тревожные кнопки и пост физической охраны. Кроме того, больницы охраняют бойцы Росгвардии. Охранники в больницах должны нести службу круглосуточно и без оружия. Время прибытия мобильной вооруженной группы быстрого реагирования не более 5 минут.

Тема скандала в очереди к педиатру вызвала бурное обсуждение среди пользователей сайта. Многие предлагают свои рецепты воздействия на отца и просят родителей «не истерить», быть вежливыми к окружающим, особенно при детях.

Аноним:
— При такой ситуации врач не должен был принимать ребенка этого, врачи сами провоцируют, идя на поводу этих… А в отношении «хамло», отцом не могу его назвать, полиция обязана возбудить уголовное дело и пусть его вразумит тюрьма. Считаю, что и для своего ребенка он опасен. Сотрудникам опеки необходимо подключится к этой ситуации и, возможно, после проверки встанет вопрос о лишении родителей прав на ребенка. Если в больнице этот… ведет себя так, можно представить, что он может вытворять дома. Самое главное, чтобы ребенок не пострадал. За оскорбление нецензурной бранью людей — только тюрьма, возможно, она сбережет ребенку жизнь, и он не вырастет таким же.

Аноним:
— Фу, позорище, он себя называет мужиком?!

Аноним:
— Там не только видимо у него был маленький ребенок. Видимо там просто кроме мамаш с детьми мужиков не было, вот он героем среди баб себя и ощутил. Если честно, то он не мужик просто судя по его поступку. Не хочешь в очереди стоять иди в платную, заплати и будет комфорт твоей жене и твоему ребенку. В чем проблема-то?

Аноним:
— Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Не напишите заявление, ситуация повторится.

Аноним:
— Не надо гнать, это хулиганство, а не административное нарушение. Можно этому…. предъявить претензии о возмещении морального вреда женщине, повлекшее расстройство здоровья, плюс оскорбление парня. Товарищи бердчане, ну когда вы начнете себя уважать и свои права отстаивать в судах и не позволять оскорблять и унижать вас? Столько свидетелей, вероятно, есть и видеозапись. Женщина с парнем, если вы не напишите заявление в полицию, значит, у вас нет чувства собственного достоинства и вы не любите своего ребенка, которого при вас оскорбляли. Ваш сын запомнит это надолго. Есть законы, защитите себя, не позволяйте оскорблять и унижать Вас.

Wladimir:
— Коап РФ 20.1 и 5.61 очевидно гражданин нарушил. Плюс все надо было фиксировать на телефон и потом в заявлении написать, что имеется видеофиксация и вы предоставите по первому требованию. А так это сотрясание воздуха.

Аноним:
— Сейчас многие родители так себя ведут. Главное для них — их желания. Истерят, кидаются сразу с криками при простом обращении к ним с просьбой. Недавно побывала в детском стационаре — то же самое. Громкие разговоры в тихий час и ночью, игры в ночное время, посещение взрослыми в верхней одежде, бесконечные «заседания» родственников в палате весь день с нарушением режима. Как будто это не больница, а вокзал. Никакого смущения перед другими пациентами. Персонал иногда с такими наглецами справиться не может.

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От редакции

Нужно уметь договариваться?

Аноним, 07 февраля 2020 14:09
Я не хочу оправдывать мужика, но все мы до того привыкли унижаться в много часовых пробках или очередях, неважно где в больнице, в кассе СКС или другом госучреждении,что быть терпилами стало для нас нормой в крови! Почему отсутствие врачей в больнице - это вдруг стала проблема жителей Бердска, а не главы больниц Бердска? Почему у него нет головной боли, а у нас за них должна голова болеть? Почему я должен входить в положение всех, даже явно бессовестных людей, при том, что всем на меня положить? Всё перевернулось с ног на голову! Почему меня начальник наказывает на работе рублём за любой высосанный из пальца косяк, а их за тоже самое нет, чем они лучше, это не их косяк?
Аноним, 07 февраля 2020 18:30
Что толку глаголить кто прав, а кто виноват, какой некультурный мужчина и т.д
Нет врачей поэтому очереди.
А почему нет врачей - потому что нет финансирования.
Почему нет финансирования ?
Лекарство, диагностика, анализы - все это платно.
Вот где нужен скандал, а не как обезьяны не поделившие банан устраивать вопли на весь зоопарк.
Почему у людей хватает сил и ума скандалить между собой, а вот требовать от министерства ума не хватает.
Так оно всегда и будет тогда.
Скандал из за места в очереди, а не потому почему эта очередь.
Sov, 07 февраля 2020 15:21
Вот в чём-то соглашусь с предыдущим оратором. Опять-таки, нисколько не оправдываю, но.... а откуда вообще в очереди в поликлинике взялись температурящие дети? Пишут что не только скандалист пришёл с больным ребёнком, но и другие сидели.... это нормально? Как так получилось, что больной ребёнок не дома в кроватке, а в очереди в поликлинике? Кто это придумал? Родители или врачи? В любом случае, допуская больного ребёнка в общество, мы увеличиваем количество больных.
Мария, 07 февраля 2020 17:01
Потому что невозможно вызвать врача на дом,или нет врача,который может к вам прийти,или не дозвонились до регистратуры,потому что они трубку не берут.
Светлана, 07 февраля 2020 21:26
А Вы попробуйте ребенку врача на дом вызвать?
Мария, 07 февраля 2020 17:03
И ещё,на прошлой неделе написали,что теперь в каждой поликлинике есть отдельный кабинет для детей с температурой.Вопрос: почему дети с температурой сидят в общей очереди?
Ольга, 07 февраля 2020 18:16
Кабинеты то есть, но кто принимать будет? Врачей нет.
По уму, регистратор должен был отправить ребенка с температурой в бокс и вызвать врача, который есть на приеме. Но, у нас как всегда, с организацией процесса очень плохо.
Алексей, 07 февраля 2020 17:08
А как вы предлагаете лечить температурящего ребенка, который не пойдёт в поликлинику, а лежит дома в кроватке? Вы считаете, что при любых минимальных симптомах врачи должны на дом выезжать? Везде должны быть пределы разумного. На дом не должны ездить ко всем подряд, даже если речь идет о детях. Сегодня ко всем детям, завтра ко всем пенсионерам и т.д. В итоге нужно будет в 15 раз увеличить расходы на здравоохранение. Лично я не готов платить дополнительные налоги ради того, чтобы ваши дети с небольшой завышенной температурой 36,8 лежали "дома в кроватке".
Ольга, 07 февраля 2020 18:19
Врача на дом вызывают, когда температура больше 38. С 36,8 никто к вам не пойдет.
Светлана, 07 февраля 2020 21:35
Организация работы БЦГБ отвратительная. И взять можно любое отделение, что детское, что женская консультация, что микрорайон поликлиника. Не врачи работать не хотят, не организацией работы заведующих никто не занимается.надо людям объединится и выкладывать видео реальной обстановки в больницах Бердска и диктафон записей общения наших айболитов.

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