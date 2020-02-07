Нерегулярные месячные: Основные причины, как нормализовать цикл

Неумение расслабляться — первостепенная проблема у современных женщин. Нельзя ждать, что цикл будет как часы, если вы постоянно нервничаете, поздно ложитесь и едите что попало. Обязательно нужно делать упор на растительный рацион, а не на животный.

Первое, что стоит сделать в ситуации задержки месячных — исключить беременность Женщины часто обращаются к гинекологу с такой проблемой, как задержки месячных и тяжелое протекание критических дней. Но иногда беспокойство мало оправдано. Поэтому не стоит накручивать себя и сразу рисовать в голове страшные перспективы.

Первое, что стоит сделать в ситуации задержки месячных — исключить беременность. Купите в аптеке несколько тестов. Если сомнения остаются, стоит начать с определения уровня ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). Этот гормон поднимается самым первым после оплодотворения, поэтому такая диагностика более точна. Анализ можно сделать даже без гинеколога, просто обратившись в любую частную лабораторию.

Существует множество причин, по которым менструальный цикл может нарушаться. Образ жизни — далеко не последняя в списке причин. Способов борьбы с нерегулярными месячными предлагается множество — как в традиционной, так и в народной медицине. Но прежде чем принимать какие-то меры, следует больше узнать о самом понятии нарушения менструального цикла. Дело в том, что организм каждой женщины индивидуален, поэтому длина менструального цикла может широко варьироваться.

Что такое нерегулярный менструальный цикл?

Сбои в цикле происходят, когда нарушается его периодичность и длительность. То есть в один месяц критические дни могут идти с периодичностью в 28 дней, в другой — с периодичностью в 32 дня и т.д. У женщин с нерегулярным циклом нельзя предсказать, сколько будет длиться менструация.

Такие сбои — почти всегда признак неблагополучия. А еще это состояние очень затрудняет раннюю диагностику беременности. Нормальный менструальный цикл у женщин имеет длительность 21-34 дня. Опасно, если месячных нет более 60-70 дней. Продолжительность кровотечения должна составлять 3-7 дней. Слишком обильные или скудные выделения — признак неблагополучия, поэтому при первых симптомах необходимо обратиться к врачу.

Причины нерегулярных месячных

Нерегулярный цикл может быть вызван:

Подростковым возрастом, такое возможно в первый год после менархе (первого менструального кровотечения);

Стрессом;

Действием радиации;

Генетическими факторами (если у матери проблемы с циклом, дочь так же может этим страдать);

Сменой климата;

Недоеданием;

Низкой массой тела;

Физическим перенапряжением (например, вы резко возобновили тренировки после перерыва);

Воздействием лекарств на организм;

Установкой внутриматочной негормональной спирали, воспринимаемой организмом, как инородное тело, которое надо вытолкнуть;

Изменением в сексуальной жизни в сторону уменьшения или увеличения сексуальной активности;

Диетами;

Вредными привычками, в том числе употреблением большого количества крепкого чая и кофе;

Гормональными нарушениями;

Опухолями и травмами мозга, задевающими гипофиз;

Сосудистыми нарушениями;

Аутоиммунными заболеваниями (артрит, системная красная волчанка и др.).

Среди самых опасных заболеваний, которые проявляются сбоем овуляторно-менструального цикла, бывают доброкачественные и злокачественные опухоли и кисты яичников, эндометриоз.

Среди лекарственных препаратов, влияющих на характер месячных, числятся антидепрессанты и гормональные контрацептивы. Последние при неправильном подборе наносят серьезный ущерб женской репродуктивной сфере.

Задержку вызывают средства от гастрита и язвы, поэтому вы можете не очень беспокоиться, если принимаете их. Но если подозреваете, что беременны, делайте тест.

Еще одна причина задержки — аборт, выкидыш. Чтобы восстановить в таких случаях цикл, врач может назначить специфическое гормональное лечение.

Почему сбивается цикл после летнего отдыха?

Летом так приятно бывать в незнакомых местах, менять образ жизни на более активный. Но перелеты, незнакомая еда, большие физические нагрузки могут стать причиной сбоя менструального цикла. Как правило, явление это временное, и месячные через какое-то время (несколько месяцев) идут регулярно. Никаких мер принимать не нужно. Если овуляторно-менструальный цикл не восстановился за 2 месяца, придется вспомнить телефон своего гинеколога.

Рекомендации во время отпуска очень простые:

Есть привычную пищу.

Нагрузки повышать только постепенно.

Не перегреваться на солнце, особенно при наличии доброкачественных новообразований вроде кисты, эндометриоза.

Внимание! Задержки месячных после отпуска — явление нормальное только в том случае, если между циклами не бывает небольших кровотечений. Обязательно обращайте на это внимание. Мажущие выделения в середине цикла могут быть признаками гиперплазии эндометрия, эндометриоза, миомы и даже угрозы прерывания беременности, о которой вы, возможно, даже не догадываетесь.

Что делать, если постоянно сбивается цикл?

Постоянно — это означает чаще 2 раз в год. Единичные изменения менструального цикла не должны вызывать беспокойства, особенно если вы посещаете гинеколога регулярно и он не обнаруживает патологий. Признаками сбоя в менструальном цикле являются:

Постоянное изменение длины менструального цикла.

Обильные месячные.

Отсутствие месячных.

После 35 лет в период пременопаузы такие явления бывают часто. Необходимо посетить гинеколога.

Такое может происходить у подростков, потому что в юном возрасте репродуктивная система только начинает работать и вырабатывает свой ритм. В этом случае беспокоиться не о чем — в течение 1-2 лет цикл обычно становится регулярным. В 12-18 лет изредка могут быть сбои в цикле даже через больший промежуток времени.

У некоторых месячные начинают идти регулярно только после первых родов. В послеродовом периоде также месячные бывают нерегулярно, если вы не кормите, то обычно все стабилизируется через 10 недель после родов. Если есть лактация, то в это время месячных может вообще не быть. И это причина того, почему женщина может по незнанию пропустить беременность. Кормите грудью? Проводите тесты на беременность и предохраняйтесь барьерным методом (блокирование проникновения спермы в шейку матки).

Как лечат сбитый цикл?

Обычно после консультации гинеколога, осмотра в кресле, УЗИ органов малого таза и анализов на гормоны назначается лечение такими препаратами:

Анальгетики (при сильных болях).

Антибиотики (при инфекциях).

Гормоны (при сбоях в эндокринологии).

Успокаивающие средства, адаптогены.

Иммуностимуляторы.

Витамины, особенно витамин Е (его много в различных маслах и пророщенных зернах).

В дополнение могут назначаться средства народной медицины и фитопрепараты. Обращаем внимание, что нельзя принимать их без консультации с врачом! Фитоэстрогены хорошо нормализуют цикл, но важно, чтобы они не вступали в конфликт с эстрогенами, которые вырабатываются вашим организмом. Иначе эстрогена станет слишком много. А это и лишний вес, и проблемы с венами, и другие неприятности. Но по сравнению с гормональными средствами, при приеме фитоэстрогенов осложнения возникают намного реже.

Действие препаратов на травах более мягкое, принимать их нужно длительными курсами, чтобы эффект был реально ощутим. Что касается гомеопатических средств, то сегодня отношение медицины к ним прохладное. Они могут быть назначены с другими препаратами, и работает такая терапия только если в нее верить.

Хорошо помогает настой водяного перца и малиновых листьев. Принимать настой нужно 3 раза в день по десертной ложке. Он хорошо снимает болевые ощущения при месячных.

Если у вас хроническая усталость, стоит задуматься над приемом препаратов, повышающих жизненный тонус. Но назначать их должен только врач. Также уделите внимание образу жизни: перед наступлением менструации больше гуляйте, не перегружайте себя работой. Этот период задуман природой для восстановления. Женщина перед и во время месячных больше времени должна уделять себе. Очень полезны занятия йогой. Они устраняют гормональный дисбаланс и нарушения в вегетативной нервной системе.

Неумение расслабляться — первостепенная проблема у современных женщин. Нельзя ждать, что цикл будет как часы, если вы постоянно нервничаете, поздно ложитесь и едите что попало. Обязательно нужно делать упор на растительный рацион, а не на животный. Может быть, жесткое вегетарианство и ни к чему, но салат из овощей, тушенные, запеченные овощи, фреши и смузи всегда должны быть на столе женщины, которая заботится о себе. Обязательно ешьте фрукты зимой, замораживайте ягоды еще с лета. Категорически нельзя лишать свой организм жиров.

Какие врачи занимаются лечением сбоев менструального цикла?

Чтобы месячные восстановились, нужно устранить все патологические явления и исключить из своей жизни некоторые нежелательные факторы. И тогда вам не придется с тревогой ждать очередного прихода «красных дней» или отлеживаться во время месячных. Не стоит при их тяжелом протекании просто пить обезболивающие. Если вам очень больно в первые дни, есть тошнота, боль в груди, это означает, что внутри организма что-то не так.

Первое, что лучше сделать в такой ситуации — пойти к гинекологу. Он будет курировать весь процесс. Вероятнее всего, он назначит анализы на гормоны в начале менструального цикла. Кровь берется из вены, а сдать ее можно в любой лаборатории. Если баланс гормонов нарушен, вероятнее всего, что вам будет назначен прием комбинированных оральных контрацептивов в течение 6-12 месяцев. Месячные станут регулярными и не такими обильными.

Не стоит забывать о регулярном посещении врача после прекращения месячных в постменопаузу. Если менструаций не было в течение 1-1.5 лет, а потом они возобновились, это нельзя считать нормой.

Что делать, если по гинекологии все в порядке?

Иногда для решения проблемы нужна помощь невролога, психотерапевта, ревматолога или эндокринолога. Они могут назначить МРТ головного мозга, чтобы узнать состояние гипофиза и гипоталамуса, порекомендовать методы борьбы со стрессовыми ситуациями, либо может быть назначен скрининг системных заболеваний, влияющих на состояние всего организма. Аутоиммунными системными заболеваниями занимается ревматология. А при болях в груди может потребоваться консультация маммолога, особенно если раньше вы уже лечились от мастопатии, или если ваш возраст больше 35 лет.

Также большую роль в организме женщины играет щитовидная железа. Если она функционирует плохо, есть зоб, то и месячные будут нерегулярными. Такая проблема очень распространена в Украине из-за дефицита йода. Сделайте УЗИ щитовидной железы, анализы на ТТГ, Т3 и Т4 и обратитесь с результатами к эндокринологу.

Еще одна эндокринологическая патология, при которой нарушается цикл — сахарный диабет. В последние же десятилетия им болеют даже молодые нерожавшие девушки. На начальных стадиях вернуть нормальные месячные можно, соблюдая специальную диету. Позже добавляются специальные лекарства и инсулин. Контролируемый диабет позволяет выносить и родить здорового ребенка.

Вы узнали основную информацию о сбоях менструального цикла. При длительно существующей проблеме без врача ее не решить. Найдите своего гинеколога — опытного, грамотного, тактичного, и тогда ваше репродуктивное здоровье будет вас радовать. Недопустимо халатное отношение к здоровью и замалчивание своего состояния от врача. Узнать настоящую причину сбоя менструального цикла может помочь любая деталь, которую вы расскажете.

Источник: Хочу