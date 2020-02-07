Косметология: Акне. Косметологический словарь

Акне, ни с чем не спутать. Жирная кожа лица, бугорки красного и белого цвета, перерастающие в гнойнички. После засыхания на коже лица могут оставаться пигментные пятна, и даже рубчики. Так же, обильное выделение кожного сала может свидетельствовать о развитии данной проблемы.

Акне — заболевание кожи, возникающее при неправильной работе сальных желез и волосяных луковиц

Наверное, каждый из нас мечтает сохранить свою естественную красоту, данную ему природой, спустя 20, 30, 40 и 50 лет жизни. Какие способы в современной медицине и косметологии помогают это сделать? Как затормозить процессы старения и «скрыться» от ненавистных морщин? При помощи чего можно выглядеть молодо и сияющее, когда тебе уже далеко за 40? Попытаемся подробно разобраться в косметологических терминах, чтобы быть сведущими и найти путь сохранения своей молодости и красоты в первозданном виде.

Косметология в терминах: Акне

Сегодня поговорим об акне (угревой сыпи). Эта проблема не затрагивала, наверное, единицы людей. В большинстве же случаев, от нее страдают подростки, юноши, порой даже взрослые люди. Мало того, что это приносит страдания вашей коже, так еще и эстетически выглядит не очень красиво. Данная проблема подрывает уверенность человека в себе, мы прячем лицо, не любим фотографироваться и т.д. Всевозможные тональные кремы, пудры и ВВ-крема не спасаю ситуацию, а лишь усугубляют ее, закупоривая и без того закрытые сальные поры, увеличивая воспаление.

Что же такое Акне?

Заболевание кожи, возникающее при неправильной работе сальных желез и волосяных луковиц. Сальные железы закупоривают поры, тем самым создают благоприятную среду для размножения бактерий. От закупорки пор начинается воспаление, и появляются «предательские» белые и красные угри на лице, груди или спине. Порой акне может проявляться в виде черных точек.

Причины появления Акне

— ослабленный иммунитет;

-гормональные скачка в организме человека;

-болезни ЖКТ, т.к большой процент иммунной защиты – это наш кишечник;

-обильно полученный загар;

-наследственность;

-повышенная активность сальных желез;

-отсутствие гигиены и должного ухода за кожей, выдавливание прыщей.

Как определить, что это Акне?

Акне, ни с чем не спутать. Жирная кожа лица, бугорки красного и белого цвета, перерастающие в гнойнички. После засыхания на коже лица могут оставаться пигментные пятна, и даже рубчики. Так же, обильное выделение кожного сала может свидетельствовать о развитии данной проблемы.

Лечение Акне (угревой сыпи)

Процесс лечения акне не прост, но при грамотно составленной схеме лечения, побороть проблему реально. Для избавления от угревой сыпи требуется комплексное лечение, назначенное специалистом: уходовые и антибактериальные средства, средства для устранения имеющихся и предотвращения новых образований, препараты для снижения выработки кожного сала, гормональные лекарства. Самое главное во время лечения «докопаться» до сути и понять основную причину появления прыщей, что порой бывает довольно не просто сделать, главное найти грамотного специалиста, который поможет отчистить лицо от угрей и подарит радость гладкой и красивой кожи.

Профилактика угревой сыпи