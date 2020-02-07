Адвокат попросил суд облегчить участь обвиняемого в убийстве бердчанки Ирины Синельниковой

На очередном заседании суда решался вопрос о продлении меры пресечении и назначении оценочной экспертизы.
На очередном заседании суда решался вопрос о продлении меры пресечении и назначении оценочной экспертизы.
По версии следствия, подсудимые представились покупателями автомобиля «Пежо-407» и убили бердчанку, завладев иномаркой. Позже они продали авто за 155 тыс. рублей.
Государственный обвинитель отметила, что до сих пор не установлено, сколько же стоил похищенный автомобиль. Она предложила назначить товароведческую экспертизу, которая установить стоимость автомобиля на январь 2019 года. Владимир Пушкарёв, признанный потерпевшим, поддержал ходатайство. Подсудимые и их адвокаты не возражали против проведения экспертизы.
Кроме этого суд вынес на обсуждение вопрос о продлении срока содержания под стражей для подсудимых. Государственный обвинитель предложила оставить меру пресечения прежней. По мнению прокуратуры, если подсудимых отпустить из следственного изолятора, они могут скрыться от правосудия. Потерпевший также полагает, что обвиняемым нужно остаться в следственном изоляторе. Адвокат Станислава Белоусова оставил вопрос на усмотрение суда. Юрий Миронов, адвокат Дмитрия Фурсова, попросил выпустить своего подзащитного из следственного изолятора. Защитник пояснил, что его доверитель раньше не привлекался к уголовной ответственности и во время следствия не чинил никаких препятствий.
— Ни один из свидетелей не сказал о давлении со стороны родственников Дмитрия Фурсова. Надо облегчить участь моего подзащитного. Он с первого дня рассказал, что произошло, и как это было. На месте происшествия показал, где находилась покойная. Прошу уважаемый суд проявить гуманность и избрать более мягкую меру пресечения, — обратился Юрий Константинович.
После этих слов суд удалился для разрешения ходатайств.
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Или уже и убийства не было?
Интересно, если бы они грохнули депутата, миронов тоже бы блеял о снисхождении.
Дать им троим лет пожизненно и скостить срок на пять лет.
Так и Ирина при жизни не привлекалась и не чинили никому препятствий.
Положить их рядом с ней и присыпать землей сверху.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/07/509954-nb-Advokat_poprosil_sud_oblegchity_uchasty_obvinyaemogo_v_ubiystve_berdchanki_Iriny_Sinelynikovoy/comment-page-1#comment-1755451
Всё что надо знать о перекупах.