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Подарила секс на 1 сентября школьнику 19-летняя девушка под Омском

14:31 07.02.2020 Фото: pixabay
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Интимный подарок к началу учебного года 14-летнему ученику подарила жительница соседнего села. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Подарила секс на 1 сентября школьнику 19 летняя девушка под Омском
На девушку завели уголовное дело

Региональный Следком возбудил уголовное дело на 19-летнюю жительницу деревни Екатериновка Усть-Ишимского района. Девушке вменяют интим со школьником.

— Как установило следствие, 31 августа прошлого года с 23:30 по 00:30 уже 1 сентября неизвестная занялась сексом с учеником 8-го класса из села Орехово, – рассказали «СуперОмску» в СКР по Омской области.

В ходе проверки следователи и оперативники выяснили, что интимный подарок к началу учебного года 14-летнему школьнику подарила жительница соседнего села Татьяна М. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Источник: СуперОмск

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От редакции

Необычный подарок?

Поросёнок Пётр, 07 февраля 2020 14:51
Кто бы из восьмиклассников отказался от такого подарка
Ждём счастливую пару на шоу у Андрюши Малахова.
Аноним, 07 февраля 2020 15:04
Повезло парню...
Я до 16 лет ждал такого подарка

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