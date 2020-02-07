Подарила секс на 1 сентября школьнику 19-летняя девушка под Омском

Интимный подарок к началу учебного года 14-летнему ученику подарила жительница соседнего села. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

На девушку завели уголовное дело

Региональный Следком возбудил уголовное дело на 19-летнюю жительницу деревни Екатериновка Усть-Ишимского района. Девушке вменяют интим со школьником.

— Как установило следствие, 31 августа прошлого года с 23:30 по 00:30 уже 1 сентября неизвестная занялась сексом с учеником 8-го класса из села Орехово, – рассказали «СуперОмску» в СКР по Омской области.

В ходе проверки следователи и оперативники выяснили, что интимный подарок к началу учебного года 14-летнему школьнику подарила жительница соседнего села Татьяна М. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Источник: СуперОмск