Как сказать мужчине: «Секса не будет». Правила отказа в сексе

Есть мужчины, которым не нужны длительные заигрывания, они стремятся быстрее в постель Не всегда все проходит гладко в интимной жизни. Не всегда женщина может сказать: «Стоп». А что он мне скажет? А вдруг он меня бросит? Надо потерпеть! НЕТ! Терпеть нельзя. Но как же отказать мужчине в сексе? Разбираем этот вопрос в нашей статье.

Эта непростая ситуация часто грозит женщине психоэмоциональным потрясением. Период ухаживания иногда зарождает в женщине ложное чувство «обязанности» уделить время поклоннику. Но когда дистанция начинает сокращаться, мужчина мягкое «нет» начинает воспринимать как уклончивое «да». Как себя вести в такой ситуации?

Поведение мужчины может быть продиктовано рядом причин. Есть «самцы», которым не отказывали или рядом находились всегда «безотказные». Есть мужчины, которым не нужны длительные заигрывания, они стремятся быстрее в постель. Конечно, приятно думать, что твоя сексапильность неистово кружит голову партнеру, но удовольствие сомнительное, когда симпатия становится навязчивой.

Во-первых, искоренить возможное чувство вины — ты не обязана ложиться с мужчиной в постель только потому, что тебе подарили букет и коробку конфет. Или потому что партнер настроился именно на этот вечер. Секс — это занятие для двоих, которое должно происходить по обоюдному желанию. Внезапно, правда?

Но важно понимать, что возбужденный мужчина — мужчина агрессивный. Центр, отвечающий за возбуждение, находится рядом с центром, отвечающим за агрессию. Если твой отказ прозвучит грубо, ты рискуешь нарваться на еще большую грубость. Сохраняй уважительное отношение и спокойствие. Постарайся мягко объяснить причину отказа, апеллируя к рациональности мужчины. Не позволяй собой манипулировать или шантажировать. К тому же, стоит помнить, что мужчине, настроенному на секс, глупо предлагать дружбу. Тактично и вежливо постарайся покинуть зону близости с нежелательным партнером.

В арсенале возможных причин отказа изобретательные женщины могут придумать что угодно, если, конечно, правдивая причина звучит почему-то неубедительно. Это могут быть и неудачные отношения с бывшими, и «секс только после свадьбы», и венерические болезни на худой конец.

Если же женщина неуверенна в себе или по каким-либо причинам хочет оттянуть время близости, стоит намекнуть об этом мужчине. Надежда на будущее успокоит разгоряченного самца. Он услышит не «отказ», а «да», но потом.

Умение говорить в сексе «нет» — очень важно для женщин, поскольку им менее свойственный интим без обязательств.

Екатерина Богомолова, практикующий телесный психотерапевт, сексолог.

Я всегда говорю, что тело женщины принадлежит только самой женщине. И не может быть инструментом, чтобы привлечь или сохранить отношения. Поэтому важно прислушиваться к своим собственным ощущениям. Надо помнить, что физиологическое возбуждение может не совпадать с психологической готовностью. Например, соски набухают или половые губы увлажняются, а эмоционально вы сейчас не готовы. Такое несоответствие может создавать напряжение в процессе секса как у вас, так и передаваться партнеру.

Поэтому если вы хотите сказать «нет» вашему партнеру или мужчине, с которым только завязываются отношения, лучше об этом говорить прямо и откровенно, потому что это нормально. Вы должны помнить, что мужчина, которому вы важны — как женщина в целом, поймет вашу неготовность. Конечно если вы в длительных отношениях и желание отсутствует стабильно, стоит обратить на это внимание и, возможно, обратиться к специалисту.

Как избежать чрезмерной агрессии после отказа в сексе?

Будьте честны и корректны при формулировке отказа, при этом важно четко обозначить свои желания: если это «нет» значит нет, если вы хотите, но не сейчас или как то по-другому, то стоит открыто сообщить мужчине, что и как вам хочется.

В случае с незнакомыми и малознакомыми людьми, если вы чувствуете принуждение к интимной близости, стоит говорить твердое «нет», с четкой уверенностью внутри «что со мной так нельзя».

Есть ли какие-то правила для отказа в сексе?

Есть мужчины, которые считают что слово «нет» значит совершенно противоположное и женщину нужно «уговорить». Чтобы избежать двусмысленности, важно произнести полноценную и внятную фразу, наподобие: «Я не хочу секса сегодня», «Ты — приятный человек, но я не хочу секса с тобой». Не стесняйтесь повторять отказ. Если это ваш постоянный партнер, то стоит объяснять, почему сейчас вы не хотите или не готовы. Поскольку мужчина может воспринять отказ как нежелание именно его. Поэтому стоит называть причину и при этом проговаривать в следующие разы, что мужчина может сделать, чтобы повысить ваш настрой.

Секс должен происходить добровольно, в твердой памяти и по обоюдному согласию.

Оксана Ефремова, сексолог.

Самое важное правило в этом вопросе — отказывать мужчине в сексе тогда, когда ты не хочешь секса. Если не хочешь секса — этого вполне достаточно для того, чтобы его не было. И, кстати, это же правило действует и у мужчин, и когда он не хочет секса — не стоит демонстративно хлопать дверью и уходить в ванну с огромным вибратором ему назло.

Как отказаться от секса так, чтобы не возникло ощущение, что есть отвержение партнера в целом, его ласки, внимания, любви? Тут действительно важно, как это сделать. Согласитесь, есть разница между фразами «Отвали, я не хочу» и «Мне не хочется секса, может просто полежим в обнимку?».

Я бы предложила прислушаться к своим ощущениям и понять, чего же хочется на самом деле? Может быть, просто подержаться за руки. Или есть еще обиды и непроявленный конфликт и нужно сначала его решить, прежде чем переходить к нежностям. Или есть усталость и хочется просто спать. Важно отследить свои потребности в данный момент и честно их озвучить — не хочу секса, хочу поговорить, потому что чувствую обиду. Или устала и хочу просто помолчать рядом. Так будет честно по отношению к партнеру, не будет ощущения избегания контакта и понятно, что именно сейчас нужно сделать.

Если есть ощущение тревоги или страха, опасения, что мужчина будет реагировать агрессивно, важно подумать — это тревоги о реальности или мои личные убеждения о том, как обычно реагируют мужчины на отказ? Если мужчина никогда не проявлял агрессию в этом вопросе, стоит поисследовать свои страхи и убеждения по поводу того, что «должна» женщина в отношениях, какая ее роль и насколько безопасны мужчины как вид в бессознательной картинке мира.

Если же есть риск того, что мужчина и правда может отреагировать агрессивно, устроить скандал или есть угроза физическому воздействию —отношения действительно небезопасны, и я бы рекомендовала задуматься о том, как позаботиться о себе и, по-хорошему, выходить из таких взаимоотношений. Если это необходимо, стоит обратиться за помощью к доверенным друзьям, родным или в службу помощи. Потому как право человека отказаться от секса — его законное право, независимо от того, есть у них официальный брак или нет.

Казалось бы, простая истина: «Секс — занятие для двоих, он должен происходить по обоюдному желанию». Но это возможно только в том случае, когда в паре есть диалог, взаимопонимание и ощущение друг друга. Если это секс на одну ночь или близость с новым партнером, то здесь на первом месте — правильная расстановка границ и контроль над ситуацией. Всем взаимной любви!

Источник: Хочу