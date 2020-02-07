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Нельзя делать вечером: бриться, выносить мусор и оставлять грязную посуду

14:43 07.02.2020 Фото: pxhere.com
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Считается, что мусор, выброшенный в вечернее время может стать основой для порчи или сглаза, а также повлияет на материальное благополучие в семье. ТОП-7 самых главных народных примет, читаем в статье.

Нельзя делать вечером: бриться, выносить мусор и оставлять грязную посуду

Многие люди верят в народные приметы, которые могут касаться как церковных праздников, так и повседневной жизни

Оказывается, в народе есть несколько примет, которые запрещают делать многие бытовые вещи в вечернее время. Представляем ТОП-7 самых главных.

Многие люди верят в народные приметы, которые могут касаться как церковных праздников, так и повседневной жизни. Следуя таким правилам, люди стараются сохранить благополучие, достаток и счастье в своем доме. Некоторые приметы относятся к вечернему времени суток.

Так, мужчинам нельзя вечером бриться. Если мужчина побреется после заката Солнца, он может спровоцировать проблемы в интимной жизни.

Не оставляйте вечером нож на столе.  Такое действие может привести к болезням и ссорам.

Нельзя выносить вечером мусор. Считается, что выброшенная вещь в это время может стать основой для порчи или сглаза, а также повлияет на материальное благополучие в семье.

Запрещено проводить вечернюю уборку. По мнению предков, если будете в это время мыть пол, то смоете из дома удачу, любовь и счастье.

Нельзя оставлять грязную посуду. Примета гласит, что хозяйки таким образом проявляют неуважение к домовому, за что он потом будет мстить, забирая покой и сон.

Не выливайте вечером воду из купели, в которой купали грудничка. Это вызовет проблемы со здоровьем. Лучше воду оставить до утра и выплеснуть ее с восходом солнца.

Не давайте взаймы и сами не берите в долг. После заката Солнца лучше не давать деньги взаймы и самому не брать в долг, иначе навсегда лишитесь денежной удачи. Будете в долгах, как в шелках.

Источник: Хочу

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