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Особенности маслоуказателей

14:42 07.02.2020
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Маслоуказатель – прибор для определения количество масла в различных устройствах.

Особенности маслоуказателей

Многим устройствам, которые используются в промышленной сфере для нормальной работы требуется машинное масло. Оно является смазкой, уменьшающей трение отдельных компонентов и снижающее перегрев деталей. При этом машинное масло должно использовать в определенном количестве.

Чтобы осуществлять контроль над уровнем масла в масляных трансформаторах применяется специальный прибор – маслоулавливатель. Приобрести его можно здесь https://ross.com.ru/ms-2. Контактные данные — г. Москва Тел. +7(499)677-51-82.

Простой по своей конструкции прибор является гарантией корректной работы. Это исключает поломку устройства и уменьшает риски износ элементов трансформатора, что в целом предотвращает возникновение нештатных аварийных ситуаций.

Наиболее простым по конструкции является жезловый прибор. Он представляет собой стальной стержень, который выполняет роль щупа. На нем наносятся отметки, указывающие на минимальный и максимальный уровень масла.

Стеклянный плоский маслоуказатель состоит из прозрачной колбы, установленной вертикально на стенку расширительного бака трансформатора. Такой прибор также имеет отметки для уровня масла:

  • Номинального.
  • Среднего.
  • Максимального.

Трубчатые маслоуказатели устанавливаются на большие расширители. Они позволяют быстро визуально определить уровень масла, так как работают на базе принципа сообщающихся сосудов.

Наиболее современным прибором, гарантирующим высокую тонность является стрелочный маслоуказатель. Он, обычно, устанавливается на стенке расширителя и позволяет:

  • Определить количество масла в устройстве в процессе его работы.
  • Получить сигнал при достижении максимального или минимального уровня масла.

Устанавливать маслоуказатель необходимо в соответствии с рекомендациями производителя. Привлекательными особенностями устройств является возможность эксплуатации под открытым воздухом в условиях температурных перепадов. Простота использования связана с наличием циферблата. На нем легко можно отслеживать изменения уровня масла в устройстве. Это позволяет правильно и своевременно отреагировать.

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