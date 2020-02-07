 Как выбрать стильную мужскую вышиванку?

Национальная одежда Украины – вышиванка, которая пользуется в последнее время огромной популярностью среди мужчин и женщин по всему миру.

Стильная вышиванка мужская должна быть в гардеробе у каждого современного мужчины, так как это сочетание стиля и комфорта, элегантности и безупречного качества пошива.

Как выбрать вышиванку для мужчины?

При выборе украинской вышиванки для мужчины необходимо обращать внимание на только на цену и марку производителя, но и основные характеристики, а именно:

размер;

цвет;

тип ткани (лен или домотканое полотно);

длину рукава и изделия;

качество покроя и швов;

обозначение вышитого орнамента.

Особого внимания заслуживает орнамент, так как с давних времен он считался оберегом, и защищал владельца вышиванки от порчи, сглаза, недугов и болезней. Вышивка может быть на отдельной канве или выполняться на самом изделии, а также ручной или машинной.

Следует также обратить внимание на фасон. Это может быть длинная и укороченная, приталенная или свободного кроя сорочка. Классическая мужская вышиванка – это свободный крой, вышивка на манжетах, стойке воротника и на груди. Современные дизайнеры предлагают и уникальные фасоны мужских вышитых сорочек с рукавами три четверти, которые выглядят креативно и смело.

При выборе размеры сорочки необходимо уточнить у консультанта длину всего изделия, рукава, обхват груди. Это поможет правильно подобрать размер при покупке вышиванки в интернет-магазине. Для удобства можно воспользоваться онлайн размерной сеткой.

Цвет рубашки зависит от типа ткани, из которой она изготовлена. Классическим считается белый или слегка желтый цвет, то есть натурального хлопка или льна соответственно. Производители предлагают новинки, модели более ярких, глубоких и насыщенных цветов: зеленого, синего, желтого, бордового и др.

С чем сочетать мужскую вышиванку?

Перед тем, как купить вышиванку в Украине, следует ознакомиться с ее особенностями и удачными решениями для комбинации с другими вещами из гардероба. Например, классическая белая вышиванка с неповторимой вышивкой может заменить мужчине праздничную белую рубашку.

Для повседневного и спортивного образа можно подобрать практичные и удобные футболки с вышивкой, они мягкие и приятные на ощупь. Для создания делового образа можно выбрать вышиванку приглушенных светлых тонов с вышивкой в тон. Такая модель подчеркнет вкус владельца, его индивидуальность и элегантность.

Большой популярностью пользуются мужские вышитые рубашки за границей, это яркая и стильная этническая модель, для которой характерно высокое качество и частичка души украинских дизайнеров.

За вышитыми сорочками следует бережно ухаживать и соблюдать простые рекомендации. В результате вещь прослужит долгие годы и сохранит качественный первоначальный внешний вид. Запрещена машинная стирка, отжим и применение активных стиральных веществ, стирают в теплой воде и слабом мыльном растворе.