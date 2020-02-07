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Покупка ритуальных товаров: как не совершить ошибку?

14:45 07.02.2020
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О смерти в семье думают только в том случае, если имеется родственник преклонных лет, который уже находится в лежачем положении.

Правда, подобные мысли приходят и в том случае, когда кому-то поставлен очень серьезный диагноз. Это дает возможность семье заранее определиться, с какой ритуальной компанией стоит иметь дело, если надо будет организовывать похороны.

Что покупать на похороны?

Любые похороны в Москве представляют собой мероприятие, которое должно проходить по определенному сценарию. К нему обязательно нужно готовиться. И в первую очередь следует побеспокоиться относительно покупки разных атрибутов.

1. Гроб для покойника.
2. Цветы в виде букетов, венков или корзин.
3. Большой крест из дерева для могилы.
4. Текстиль для постельных принадлежностей.

На крест обязательно надо прикрепить табличку с данными того, кто покоится в могиле.

Но не стоит упускать из вида, что гроб желательно подбирать не только по размерам. Если умерший был православным христианином, такой атрибут обязательно должен быть заужен со стороны ног. А когда это католик, обычно расширение должно находиться в области плеч. Но ведь порой хоронят и мусульман в Москве. Для них предлагаются простые прямоугольные гробы. Их не принято покрывать лаком. Но если умерший считал себя атеистом, тогда совершенно не играет роли, где ему придется лежать на траурном мероприятии и в могиле.

Как не прогадать с ритуальной компанией?

Если у москвича даже имеется все оборудование для изготовления гроба, вряд ли он согласится заранее приготовить его для себя или кого-то из родственников. Обычно такой атрибут покупается в готовом виде. Это же касается и всех остальных ритуальных принадлежностях. Вот здесь и возникает вопрос: а где выгоднее это делать в столице? Здесь много найдется компаний, предлагающих подобный товар. А ведь хочется выбрать того, кто предложит его по самой минимальной стоимости. Какому ритуальному агентству лучше отдать предпочтение?

Если иметь дело с коммерческими похоронными службами, придется много платить денег как за гроб, так и за все остальные траурные атрибуты. Когда семья находится в горе, она не слишком думает над этим вопросом. Но если иметь дело с таким агентством как Ritual.ru, можно не переживать ни относительно цены предлагаемых ритуальных товаров, ни даже качества. Очень важно и то, что с помощью сайта shop.ritual.ru, который является интернет-магазином, созданным этой компанией, всегда заказ удастся оформить онлайн. И это можно сделать в любое время суток. Сразу получится и о доставке решить вопрос.

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