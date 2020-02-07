Электрический кабель: основные виды и их особенности

Он представляет собой систему из проводников, заключенных в изоляционный слой. Электрический кабель существует в многообразии видов. О самых популярных мы расскажем в этом материале.

Компьютерный кабель

Витая пара — так в профессиональной сфере называют компьютерный кабель. Он производится по технологии свива двух жил в пару. Точно рассчитанный шаг и высокое качество материалов обеспечивают высокую скорость передачи данных.

Компьютерный кабель можно классифицировать по различным критериям: скорости передачи данных, диаметра жил, их количеству. Наибольшее распространение получила витая пара категории 5е. Она имеет восемь скрученных жил, диаметр которых варьируется от 0,45 до 0,51 миллиметров.

Информационный кабель

Для прокладки Интернета используется информационный кабель. От него во многом зависит скорость передачи данных по сети. Известные операторы часто используют оптоволоконный сетевой кабель. Он обеспечивает максимально возможную скорость Интернета. Среди его эксплуатационных преимуществ можно выделить следующие:

высокая пропускная способность;

долгий срок службы;

эффективное подавление шумов;

оперативное обнаружение несанкционированного доступа;

возможность реализации дополнительных функций.

Однако оптоволоконный кабель имеет и минусы. Это его высокая стоимость, а также высокая стоимость необходимых для него адаптеров и другого оборудования.

Для объединения в одну сеть устройств, которые находятся на расстоянии не более 100 метров, используется кабель витая пара. Он бывает таких видов:

незащищенный;

фольгированный;

с экраном из фольги.

Также для прокладки Интернета используется коаксиальный провод. Он бывает тонким и толстым. Диаметр первого — до 0,5 мм. Он отличается гибкостью и способностью быстро гасить сигнал. Именно поэтому он используется для передачи данных на небольшие расстояния. Диаметр второго — 1 см. Он отличается повышенной жесткостью. Для его монтажа требуется специальное дорогостоящее оборудование.

Телевизионный кабель

Коаксиальный кабель в быту называют телевизионным или спутниковым. Его характерная особенность — сопротивление 75 Ом. Он также характеризуется затуханием сигнала и устойчивостью к помехам.

Для изготовления телевизионного кабеля используются разнообразные материалы — медь, алюминий, сталь. Самым надежным считается медь. Зато алюминиевый или стальной провод обойдется значительно дешевле, а улучшить его эксплуатационные характеристики и продлить срок эксплуатации поможет гофра под кабель. Однако материал имеет второстепенное значение. За качество передачи отвечают технологии, используемые при производстве.