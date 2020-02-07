7 февраля — день иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали»: как молиться в этот день

7 февраля в Православной Церкви было установлено торжество, посвященное иконе Пресвятой Богородицы, которая носит название «Утоли моя печали». Данная святыня прославилась на весь мир своей огромной чудодейственной силой и богатым историческим прошлым.
Ежегодное почитание святыни «Утоли моя печали»
На сегодняшний день в храм приходят христиане, желающие помолиться перед образом, вопрошая для себя, родных и близких людей утешения в горе, а также исцеления от физических и душевных ран. Благодаря многим чудесам, память об иконе Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» прошла через столетия, и не угаснет никогда — а если верующие люди будут искренними с Господом, ведя при этом соответствующий образ жизни, то обязательно получат помощь свыше.
История чудодейственного образа Божией Матери
Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», прославилась в Москве многими чудесами со второй половины XVIII века, а особенно во время чумы в 1771 году. Икона принесена в Москву казаками в 1640 году в царствование Михаила Феодоровича (1613–1645) и помещена в храме святителя Николая на Пупышах в Садовниках. Одно время, вероятно, вследствие пожара и неоднократных перестроек храма об иконе забыли, она была заброшена и находилась на колокольне в великом небрежении.
Но обильные милости, явленные через нее Божией Матерью, заставили вспомнить забытую святыню и отвести ей подобающее место в храме, в котором впоследствии был устроен придел в ее честь. Празднование чудотворной иконе, совершаемое ежегодно 25 января, было установлено в 1760 году в память исцеления больной женщины, удостоившейся видения этого святого образа и исцелившейся после молебна перед ним 25 января в церкви Святителя Николая на Пупышах (в Садовниках) в Москве. К этому же времени относятся составленные ей службы и акафист. Чтимые списки с иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», находятся во многих храмах Москвы и других городов.
После разрушения богоборческой властью в 30-е годы ХХ столетия Никольского храма в Садовниках образ Божией Матери перенесли в московский храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой слободе, где он находится и ныне. Отличительная особенность иконы УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ – Богомладенец держит в руках развёрнутый свиток, Божия Матерь одной рукой подпирает щёку.
Где располагается икона в храме и дома
Если вы хотите найти данный образ в храме, лучше всего спросить у кого-либо из служителей о ее наличии. Икона может быть большой, отдельно висящей в киоте, перед ней может стоять отдельный подсвечник. Также она может быть маленькой, находиться в объединении с другими образами. Сила молитвы никак не зависит от того, перед иконой какого размера вы молитесь, поэтому не нужно искать самые большие и красивые изображения.
Дома образ Пресвятой Богородицы располагают в домашнем иконостасе, вместе с иконами Господа Иисуса Христа, почитаемых в семье святых. Важно помнить, что формирование иконостаса дома должно начинаться именно с икон Христа и Богородицы, и только потом к ним нужно добавлять святых.
Домашний иконостас лучше всего расположить на восточной стене, но если планировка квартиры не позволяет — можно сделать это в любой другой стороне. Главное, чтобы иконы стояли отдельно от книг или каких-либо других элементов декора. Полка с иконами всегда должна содержаться в чистоте, на ней не может быть пыли, мусора и прочего.
Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Утоли моя печали»
Икона Божией Матери ‘Утоли моя печали’.
Тропарь, глас 5
Утоли болезни многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку слезу от лица земли: Ты бо человеком болезни отгоняеши и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение. Пресвятая Мати Дево.
Кондак, глас 6
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.
Молитва перед иконой Богоматери Утоли моя печали
Надеждо всех концев земли и рабам Твоим (имена), Ты, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение наше! Не гнушайся нac, грешных, на Твою бо милость уповаем. Угаси в нас пламень греховный и покаянием ороси изсохшая сердца наша, очисти ум наш от греховных помыслов; приими воздыхание от души и сердца мольбу Ти приносящих. Буди о нас Ходатаица к Сыну Твоему и Богу, и укроти ярость Его праведную Матерними Твоими молитвами. Душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Богородице, утоли болезни душ и телес, утиши бурю злых нападений вражеских; отъими бремя грехов наших и не остави нас до конца погибнути. Ты бо еси возведение человеческому роду, в печали скорая Помощница. Мати истинная Христа Бога нашего, помогай нам, грешным рабам Твоим всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Источник: TheRussianTimes