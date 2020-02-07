7 февраля — день иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали»: как молиться в этот день

Домашний иконостас лучше всего расположить на восточной стене, но если планировка квартиры не позволяет — можно сделать это в любой другой стороне. Главное, чтобы иконы стояли отдельно от книг или каких-либо других элементов декора. Полка с иконами всегда должна содержаться в чистоте, на ней не может быть пыли, мусора и прочего.

Отличительная особенность иконы УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ – Богомладенец держит в руках развёрнутый свиток, Божия Матерь одной рукой подпирает щёку

7 февраля в Православной Церкви было установлено торжество, посвященное иконе Пресвятой Богородицы, которая носит название «Утоли моя печали». Данная святыня прославилась на весь мир своей огромной чудодейственной силой и богатым историческим прошлым.

Ежегодное почитание святыни «Утоли моя печали»

На сегодняшний день в храм приходят христиане, желающие помолиться перед образом, вопрошая для себя, родных и близких людей утешения в горе, а также исцеления от физических и душевных ран. Благодаря многим чудесам, память об иконе Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» прошла через столетия, и не угаснет никогда — а если верующие люди будут искренними с Господом, ведя при этом соответствующий образ жизни, то обязательно получат помощь свыше.

История чудодейственного образа Божией Матери

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Уто­ли моя пе­ча­ли», про­сла­ви­лась в Москве мно­ги­ми чу­де­са­ми со вто­рой по­ло­ви­ны XVIII ве­ка, а осо­бен­но во вре­мя чу­мы в 1771 го­ду. Ико­на при­не­се­на в Моск­ву ка­за­ка­ми в 1640 го­ду в цар­ство­ва­ние Ми­ха­и­ла Фе­о­до­ро­ви­ча (1613–1645) и по­ме­ще­на в хра­ме свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на Пу­пы­шах в Са­дов­ни­ках. Од­но вре­мя, ве­ро­ят­но, вслед­ствие по­жа­ра и неод­но­крат­ных пе­ре­стро­ек хра­ма об иконе за­бы­ли, она бы­ла за­бро­ше­на и на­хо­ди­лась на ко­ло­кольне в ве­ли­ком небре­же­нии.

Но обиль­ные ми­ло­сти, яв­лен­ные через нее Бо­жи­ей Ма­те­рью, за­ста­ви­ли вспом­нить за­бы­тую свя­ты­ню и от­ве­сти ей по­до­ба­ю­щее ме­сто в хра­ме, в ко­то­ром впо­след­ствии был устро­ен при­дел в ее честь. Празд­но­ва­ние чу­до­твор­ной иконе, со­вер­ша­е­мое еже­год­но 25 ян­ва­ря, бы­ло уста­нов­ле­но в 1760 го­ду в па­мять ис­це­ле­ния боль­ной жен­щи­ны, удо­сто­ив­шей­ся ви­де­ния это­го свя­то­го об­ра­за и ис­це­лив­шей­ся по­сле мо­леб­на пе­ред ним 25 ян­ва­ря в церк­ви Свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на Пу­пы­шах (в Садовниках) в Москве. К это­му же вре­ме­ни от­но­сят­ся со­став­лен­ные ей служ­бы и ака­фист. Чти­мые спис­ки с ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мой «Уто­ли моя пе­ча­ли», на­хо­дят­ся во мно­гих хра­мах Моск­вы и дру­гих го­ро­дов.

После разрушения богоборческой властью в 30-е годы ХХ столетия Никольского храма в Садовниках образ Божией Матери перенесли в московский храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой слободе, где он находится и ныне. Отличительная особенность иконы УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ – Богомладенец держит в руках развёрнутый свиток, Божия Матерь одной рукой подпирает щёку.

Где располагается икона в храме и дома

Если вы хотите найти данный образ в храме, лучше всего спросить у кого-либо из служителей о ее наличии. Икона может быть большой, отдельно висящей в киоте, перед ней может стоять отдельный подсвечник. Также она может быть маленькой, находиться в объединении с другими образами. Сила молитвы никак не зависит от того, перед иконой какого размера вы молитесь, поэтому не нужно искать самые большие и красивые изображения.

Дома образ Пресвятой Богородицы располагают в домашнем иконостасе, вместе с иконами Господа Иисуса Христа, почитаемых в семье святых. Важно помнить, что формирование иконостаса дома должно начинаться именно с икон Христа и Богородицы, и только потом к ним нужно добавлять святых.

Домашний иконостас лучше всего расположить на восточной стене, но если планировка квартиры не позволяет — можно сделать это в любой другой стороне. Главное, чтобы иконы стояли отдельно от книг или каких-либо других элементов декора. Полка с иконами всегда должна содержаться в чистоте, на ней не может быть пыли, мусора и прочего.

Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Утоли моя печали»

Икона Божией Матери ‘Утоли моя печали’.

Тропарь, глас 5

Утоли болезни многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку слезу от лица земли: Ты бо человеком болезни отгоняеши и греш­ных скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение. Пресвятая Мати Дево.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Молитва перед иконой Богоматери Утоли моя печали

Надеждо всех концев земли и рабам Тво­им (имена), Ты, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение наше! Не гнушайся нac, грешных, на Твою бо милость уповаем. Угаси в нас пламень греховный и покаяни­ем ороси изсохшая сердца наша, очисти ум наш от греховных помыслов; приими возды­хание от души и сердца мольбу Ти принося­щих. Буди о нас Ходатаица к Сыну Твоему и Богу, и укроти ярость Его праведную Матерними Твоими молитвами. Душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Богородице, утоли болезни душ и телес, утиши бурю злых нападений вражеских; отъими бремя грехов наших и не остави нас до конца погибнути. Ты бо еси возведение человеческому роду, в печали скорая Помощница. Мати истинная Христа Бога нашего, помогай нам, грешным рабам Твоим всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: TheRussianTimes