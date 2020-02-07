Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: помидоры

Растущая Луна – это отличный период для пересадки рассады, посева семян помидоров. В данный период корневая система томатов не такая восприимчивая к повреждениям, как в другие моменты. Период длится 11 суток. Также можно заняться пересадкой детерминантных видов помидоров. Они высаживаются незадолго до наступления Полнолуния.

В конце февраля и начале марта томаты принято сеять на Урале и в Сибири

Помидоры являются одними из самых распространенных овощей, которые частенько используются для приготовления различных блюд. Поэтому не удивительно, что практически на каждом огороде выращивают помидоры. Чтобы вырастить вкусный помидор, надо сажать здоровую рассаду. Специалисты рекомендуют при посеве руководствоваться благоприятными днями по лунному календарю.

Также очень важно при посеве руководствоваться климатической зоной и особенностями сортов томатов. Очень важно учитывать срок созревания помидоров. К примеру, если высадить рассаду слишком рано, то к моменту высаживания в землю она может ослабнуть и сильно вытянуться. Обильного урожая также не стоит ждать и от недоразвитых растений, которые были высажены поздно. Не забывайте о том, что саженцы, готовые к пересадке, должны обладать крепким стеблем и иметь 6-8 настоящих листочков.

В конце февраля и начале марта томаты принято сеять на Урале и в Сибири. Рано растения высаживают в грунт в южных регионах России. Зачастую это происходит в январе или начале февраля. А вот март станет благоприятным месяцем для посева жителям Подмосковья.

По Лунному календарю

Опытные домохозяйки советуют высаживать помидоры по лунному календарю, и такой опыт их еще ни разу не подводил, а урожай всегда был хорошим. Это происходит из-за того, что спутник Земли своим притяжением влияет на организмы, заставляя их расти, или наоборот, замедляет этот процесс. Именно поэтому частенько при посеве учитывают фазы луны.

Запрещено что-либо делать с томатами в Новолуние. Разрешено только собрать семенной материал для хранения или прорыхлить грунт. За день до наступления Новолуния, можно пропалывать сорняки и убирать поврежденные побеги.

Растущая Луна – это отличный период для пересадки рассады, посева семян помидоров. В данный период корневая система томатов не такая восприимчивая к повреждениям, как в другие моменты. Период длится 11 суток. Также можно заняться пересадкой детерминантных видов помидоров. Они высаживаются незадолго до наступления Полнолуния. Рыхлить грунт также разрешено.

С наступлением Полнолуния все работы с томатами запрещены. Но можно обрабатывать кусты томатов от вредителей, и пропалывать их.

Соки томатов во время убывающей Луны стремятся вниз к корневой системе. Поэтому надо быть максимально аккуратными, ведь любая травма может привести к плохим последствиям. Что касается пересадки растений на постоянное место, то в этот период лучше воздержаться от таких действий.

На заметку! Очень важную роль при росте томатов играет продуктивность знаков зодиака. Так к плодотворным можно отнести Скорпион, Козерог, Телец, Рак, Весы и Рыбы. Если Луна находится в каком-либо из этих знаков, то рассады вырастет крепкой и здоровой. А вот неблагоприятными считаются Водолей, Близнецы, Лев, Овен и Дева.

Таблица благоприятных и неблагоприятных дней для посева томатов:

Благоприятные дни

Февраль 10-15, 17-20, 24, 25

Март 3-6, 17, 18, 22, 27-30

Апрель 5-7, 10-14, 18, 19, 23, 25-29

Неблагоприятные дни

Февраль 8, 9, 21, 22, 26, 27

Март 7, 8, 19-21, 25, 26

Апрель 3, 4, 15-17, 20-22, 30

Правила ухода за томатной рассадой до пересадки в грунт

Пикировкой можно заниматься только спустя 20 дней с момента восхода, и только тогда, когда появился хотя бы один листик. Небольшие томаты лучше всего высаживать в стаканчики с объемом 500 мл.

Рассада на подоконнике будет вытягиваться при высокой температуре. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать температуру от 18 до 20 градусов. Также надо быть внимательными с тем, чтобы ночью показатель градусника не был ниже 14 и выше 15, 16 градусов.

Также очень важно, чтобы в пасмурные дни, у рассады была подсветка. Молодую рассаду в утренние и вечерние часы можно досветить фитолампой. Если за окном пасмурная погода, то прибор должен быть постоянно включенным.

Не забывайте регулярно поливать рассаду. В стаканчиках почва должна быть всегда во влажном состоянии. Тут очень важно соблюдать тонкую грань между тем, чтобы не перелить воды и недолить ее. Желательно использовать воду комнатной температуры, которая отстаивалась на протяжении 24 часов.

Если вы будете высаживать томаты, руководствуясь лунным календарем, вас ждет хороший урожай. Вы лично сможете убедиться в их развитии. В открытом грунте они также хорошо будут развиваться.

Источник: TheRussianTimes