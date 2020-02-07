Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос

Закон приму, ориентировочно, к 15 апреля. Если у вас есть вопросы, задавайте их нам. А «Курьер. Среда. Бердск» адресует их УПФР Бердска.

На материнский капитал могу рассчитывать семьи и с первым ребенком

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написала Кира Гишаева сегодня, 7 февраля:

— Подскажите, будет ли выплата на 2 ребёнка до 3 лет, если маткапитал уже использован?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

Вы можете оставлять свои вопросы под этим текстом до 14 февраля. После этой даты мы обратимся за разъяснениями в отделение управления пенсионного фонда РФ по городу Бердску.

— Ждем распорядительные документы. Как таковых нормативно-правовых документов нет, да и закона еще нет. Этот вопрос в Бурятии, куда на прошлой неделе пригласили управляющих всех отделений пенсионного фонда России, не обсуждался. Думаю, что здесь будет закон. Исполнительные документы готовятся. Я поняла, что это будет, но сильно большой надежды на это нет. Вопросов больше, чем ответов. Ждем закон, — рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отделения УПФР Елена Николаевна.

Как сообщают федеральные СМИ, будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс России. Внесенные законопроекты обещают рассматривать в Думе максимально быстро. Предполагается, что семьи, родившие первого ребенка в 2020 году, уже к 15 апреля смогут получить сертификат на материнский капитал.

Материнский капитал для каждого ребенка в России

В ежегодном обращении к Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплачивать семьям материнский капитал при рождении первенца. А это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагается при рождении второго или последующего ребёнка

Президент также заявил о продлении программы материнского капитала. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2026 года. Глава государства также предложил увеличить выплаты за рождение второго ребенка на 150 тысяч. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Уже с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов.

Пособие для первого и второго ребенка до 3-х лет

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменили, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом меньше двойного прожиточного минимума. Кроме того, увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Но к сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все. Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.

Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

Пособия на детей с 3-х до 7 лет

Кроме того, с 1 января текущего года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года, — сказал он в своем обращении к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Как пояснил глава государства, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы. По словам Владимира Путина, выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. Рублей.

Власти, продолжил президент, должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум — 11 с лишним тысяч рублей».