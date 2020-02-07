Яков Савченко: Кто и как будет лечить заболевших короновирусом в зарезервированном санатории Бердска?

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов доложил о подготовке к эпидемии

Вне плана 6 февраля на заседании комитета по соцполитике заксобрания Новосибирской области подняли вопрос о готовности региональной медицины к борьбе с потенциальной эпидемией коронавируса.

— Есть ли в Новосибирской области план относительной эпидемии, которая сейчас происходит в Китае? – спросил зампредседателя регионального парламента Андрей Панферов и привел пример Саратовской области. — Ажиотаж, не могут уже никак найти те маски, которые производятся в том же Китае. Причем, насколько я понял, в области нет внятной информации со стороны правительства — какие в случае эпидемии будут задействованы силы и средства, какие будут приняты меры?

Панферов задал министру здравоохранения Константину Хальзову сразу ряд конкретных вопросов:



-Сколько тяжелобольных одновременно способны принять наши больницы?-Сколько есть исправных аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе Проверяется ли их исправность? Есть ли персонал, который способен с ними работать? Насколько можно нарастить число этих аппаратов и за счет чего?-Каков алгоритм действий по выявлению и изоляции инфицированных?-Почему нет центров, куда можно звонить с подозрением на коронавирус?-Сколько необходимо экипажей скорой помощи при развитии эпидемии?-Какой план при десяти заболевших, при тысяче, при десяти тысячах?-При каких заболеваниях вводится запрет на массовые мероприятия?

По оценке вице-спикера, больницы сейчас переполнены пациентами с ОРВИ. «Очень важный момент – аппараты искусственной вентиляции легких и кварцевые лампы для дезинфекции помещений мы покупаем в Китае. Сейчас границы будут закрыты. Каким образом будут пополняться эти ресурсы, которые сейчас есть в распоряжении министерства здравоохранения региона? Это, безусловно, не вопросы паники, это вопросы готовности к активным действиям и крайнему варианту», — процитировала Андрея Панферова пресс-служба закосбрания.

Не ждать инструкций из Москвы

Глава регионального минздрава заявил, что в случае эпидемии решения будут приниматься на государственном уровне, что Новосибирская область работает по спущенным из российского правительства документам и приказам.

— На сегодняшний день основная работа заключается в том, чтобы ограничить доступ этого вируса на территорию Российской Федерации, — отметил Хальзов, подчеркнув, что на территории региона нет заболевших коронавирусом.

По мнению политолога Якова Савченко, сейчас регионам необходимо выйти за рамки спускаемых из федерального центра приказов и инструкций. А, напротив, должны оказать помощь правительству в разработке необходимых мер с учетом местных особенностей.

— Время инициативы и даже импровизации в разработке планов пришло. Когда придется прибегнуть к активным действиям, когда «это» случится, времени на размышление и организацию не будет, — уверен Савченко.

Зарезервирован бердский санаторий

Хальзов рассказал, что зарезервировано для 530 коек в санаториях Новосибирска и Бердска на случай эпидемии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», название здравниц держится в секрете, чтобы не нагнетать обстановку. Впрочем, коммерческие бердские санатории не имеют никаких договоренностей с властью и предоставлять места зараженным смертельно опасным вирусом они не готовы. Скорее всего, речь идет о муниципальном загородном лагере.

Яков Савченко очень скептически относится к идее использования для размещения больных коронавирусом двух санаториев — в Новосибирске и Бердске. Вопросов и здесь, по его оценке, предостаточно:

— Об этом нужно не молчать, а говорить уже сейчас. Каким образом будут укомплектованы санатории? Началась ли подготовительная работа в плане обеспечения их необходимым медицинским оборудованием? Будут ли они укомплектованы медицинским персоналом? Будут ли это военизированные подразделения, предоставленные федеральным центром, или это будут добровольцы, или они будут в административном порядке комплектоваться из местных сотрудников? Составлены ли списки таких сотрудников? Как будут осуществляться коммуникация и доставка? Где находятся канализационные коллекторы (что крайне важно для Бердска) по обслуживанию этого санатория? Я думаю, все эти вопросы остались за рамками.

А маски где?

Константин Хальзов заявил, что проблем с медицинскими масками в регионе нет. В числе производителей масок два самых крупных находятся в Новосибирске. Оба имеют задания по наращиванию производства. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в некоторых бердских аптеках маски подорожали в 10 раз и исчезли. Сотрудники аптек говорят, что опустели склады.

— Министр назвал всего два производителя масок. Но не сказал ни о производственных мощностях, ни о том, обеспечены ли они сырьем. Мы знаем, что все сырье идет из Китая. Не сказал и о том, каким образом предполагается распорядится этими масками. Будут это стратегические закупки для работников здравоохранения или они попаду в общую аптечную сеть, или будут распространяться по учебным заведениям. Совершенно не ясно, как будет осуществляться контроль за повышением цен на маски в аптеках. Непонятно и то, как распоряжаться масками будут заводы-производители — останутся ли они у нас в регионе. То есть вопросов остается масса, — констатирует Яков Савченко.

В двух новосибирских клиниках имеются 245 боксов, отчитался глава минздрава. В случае эпидемии область сможет «развернуть 3486 коек». В больницах есть 537 аппаратов искусственной вентиляции легких, 450 машин скорой помощи плюс санитарный транспорт. А депутаты призвали представителей регионального минздрава больше внимания уделять информированию жителей Новосибирской области по вопросам готовности к потенциальной эпидемии, большее рассказывать о коронавирусе, самых простых правилах профилактики заболеваний.

Паника из-за молчания

Политолог Яков Савченко полагает, что возможность распространения в Новосибирской области смертельно опасного вируса очень высока.

— Но я абсолютно убежден, что, независимо от степени вероятности этого события (эпидемии — прим. ред.), а предпосылок к этому много, нам необходимо готовиться самым серьезным образом. И поэтому главная цель сейчас — выиграть время, чтобы составить определенный алгоритм действий. Он должен быть предельно четким и для того, чтобы локализовать угрозу, и для того, чтобы снизить темпы возможного заражения, и для того, чтобы все понимали: если делается не все необходимое, то, по крайне мере, все возможное, — высказался Яков Савченко.