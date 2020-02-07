Насиловал и убивал 20 лет молоденьких и зрелых женщин маньяк-душитель в Ростовской области

Уголовное дело направлено в суд. Сарабашян накинул свернутую в несколько раз куртку на шею ранее незнакомой ему девушки и изнасиловал, а потом задушил. Так повторялось с многими жертвами.

В ходе расследования уголовного дела следователям удалось получить неопровержимые доказательства причастности Сарабашяна

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мясниковского района Ростовской области Давида Сарабашяна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» (убийство- 5 эпизодов), ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2018 года Сарабашян, находясь на территории жилого комплекса «Суворовский» города Ростова-на-Дону, накинул свернутую в несколько раз куртку на шею ранее незнакомой ему 25-летней девушки, приведя ее в бессознательное состояние. Затем он совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. С целью скрыть эти преступления злоумышленник задушил потерпевшую и похитил принадлежащие ей личные вещи.

После обнаружения тела девушки следователями совместно с сотрудниками полиции проводилась ежедневная кропотливая работа, направленная на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. Проверялись все возможные версии преступления, анализировались аналогичные уголовные дела, дела прошлых лет, сопоставлялись результаты экспертиз. В ходе совместных следственных действий и оперативных мероприятий Сарабашян был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователям удалось получить неопровержимые доказательства причастности Сарабашяна не только к преступлениям, совершенным в 2018 году, но и к ряду аналогичных преступлений совершенных им в прошлые годы.

Так, установлено, что два преступления Сарабашян совершил еще в октябре и апреле 2000 года. Являясь военнослужащим воинской части в городе Ростове-на-Дону, он самовольно покинул место несения службы и совершил два нападения на ранее ему незнакомых женщин 27 и 32 лет. Накинув на шею потерпевших ремень, он перетащил их в безлюдное место, где изнасиловал, а затем задушил.

В ноябре 2001 года и в июле 2003 года он, находясь на хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области и улице Малиновского города Ростова-на-Дону, аналогичным способом, совершил изнасилования и убийства 16-летней девушки и 41-летней женщины.

В марте 2015 года Сарабашян, находясь на улице Петренко города Ростова-на-Дону, совершил нападение на 29-летнюю женщину, однако довести свой преступный умысел, направленный на ее изнасилование он не смог, так как женщина оказала активное сопротивление.

Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что Сарабашян каким-либо психическим расстройством не страдает, у него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.

В ходе следствия по нескольким эпизодам совершения преступлений против половой неприкосновенности и свободы у женщин уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено в связи с истечением сроков давности.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком